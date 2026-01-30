Horario y dónde ver el Elche-Barça de la jornada 22 de Primera División

Elche y Barça se enfrentarán este sábado 31 de enero, a partir de las 21 horas, en el estadio Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 22 de Primera División, será la primera vez el conjunto blaugrana visite la ciudad de las palmeras en casi tres años. Por otro lado, la franja se presenta en el encuentro tras no haber conseguido ningún triunfo en este 2026.

El Elche de Eder Sarabia ha sumado cinco puntos de 18 posibles en las últimas seis jornadas (victoria frente al Rayo Vallecano, empate frente a Valencia y Sevilla y derrotas con Villarreal, Mallorca y Levante). Ocupan la 11ª plaza en la clasificación, con 24 puntos, tres por encima de quienes marcan el descenso y a ocho de los puestos que dan acceso a competir por Europa.

Por su parte, el Barça de Hansi Flick es el líder del campeonato con 52 puntos, uno por encima del Real Madrid, su principal perseguidor. Pese al liderato, los culés vieron hace dos semanas como la renta respecto al segundo clasificado se reducía tras caer en Anoeta ante la Real Sociedad.

En el partido de ida, enmarcado en la jornada 11 de competición, el Barça se impuso por tres goles a uno en Montjuic.

¿Dónde ver por TV el Elche-Barça?

El partido entre Elche y Barça de este sábado se podrá seguir a través de Movistar Plus LaLiga, donde desde media hora antes de que inicie el partido se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.