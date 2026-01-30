Previa Elche-Barça: El mejor escenario para redimirse

Retar a la historia y dar un golpe sobre la mesa para certificar que este equipo nunca dejó de creer. La zona caliente está más cerca que nunca y el futuro de muchos futbolistas no se puede afirmar con rotundidad, pese a ello, el Martínez Valero volverá a presentar el mejor aspecto posible. Una noche más, el estilo seguirá siendo innegociable en una batalla que, pese a ser compleja, no es imposible.

En el fútbol nada está escrito y son muchísimas las variables que estarán presentes este sábado a las 21 horas en el Martínez Valero. Desde los árbitros, tan discutidos últimamente en la ciudad de las palmeras, hasta la fortuna, tan esquiva al Elche en este 2026. Todo esto entrará en juego también en el feudo franjiverde y nunca viene mal tenerlo de cara, eso sí, jamás hay que dejar de lado lo que depende de uno mismo. Sobre eso ha hecho hincapié Eder Sarabia a lo largo de la semana, comentando que la clave pasa por recuperar la esencia que ha llevado al equipo hasta aquí.

Los jugadores del Elche se ejercitan en la previa del partido ante el Barça. / Áxel Álvarez

Bien es cierto que el fútbol de este 2026, con la excepción del duelo en la Cartuja, no se asemeja al de 2025 que llevo al Elche a la élite del fútbol español. El juego es más pobre, el ritmo más lento y la defensa menos intensa. Quizás las bajas tengan algo que ver, pero no deja de ser parte del juego y algo con lo que pronto o tarde se iba a tener que lidiar. El mercado de fichajes tampoco está ayudando a conseguir estabilidad y los rumores están debilitando más que fortaleciendo, pero ahí entra una de las bellezas de Primera División, que semana tras semana te abre una ventana para redimirte.

Será el mejor escenario posible y ante estas atmósferas, el Elche se está engrandeciendo. Sin ir más lejos, en el duelo de ida, la franja cayó, pero lo hizo mandando un mensaje. Le robó la posesión a todo un Barça en un partido que penalizó demasiado dos errores en los primeros diez minutos. En el primero, Affengruber se equivocó al entregar un balón a Balde que terminó siendo el origen del primer gol culé y en el segundo, un resbalón inoportuno de Pedrosa regaló a Fermín una oportunidad que Ferrán no perdonó.

Gran carta de presentación

Pese a ello, la franja se rehizo y cuando todo apuntaba a una goleada dolorosa, Iñaki Peña demostró agilidad en área propia y Rafa Mir, precisión en área rival. Solo los palos pudieron frenar a un Elche que terminó cediendo en el intento de rascar un empate de mérito en Montjuic. Casi tres meses después se volverán a ver las caras ambos conjuntos con la participación del máximo goleador franjiverde en duda hasta el último momento.

Un precedente similar con el feudo franjiverde como escenario se dio el 23 de noviembre, justo dos semanas después de visitar la ciudad condal. Por aquel entonces, el Elche recibió al Real Madrid en un partido con muchas similitudes al de este fin de semana. Ante el líder de la competición, los de Sarabia se hicieron gigantes en un partido para el recuerdo. El árbitro y los últimos minutos evitaron un triunfo franjiverde en la enésima exhibición de buen fútbol ante un Martínez Valero que, pese a todo, volvió a demostrar un amor incondicional por la franja.

Enfrente se presentará un equipo con mayúsculas, líder de Primera División y miembro del famoso top ocho de la Champions League. El Barça, con Lamine Yamal y Raphinha a la cabeza, buscará reeditar su última visita a la ciudad de las palmeras. El resultado fue de cero goles a cuatro favorable al conjunto culé, pero poco tiene que ver aquel Elche con el actual. Solo Bigas, Josan y John Chetauya, que estuvo convocado, pero no tuvo minutos, repiten de aquel partido.

No podrá contar Flick con Pedri, su principal director dentro del terreno de juego. El canario sufrió una lesión en el bíceps femoral ante el Slavia de Praga el 21 de enero y estará fuera hasta mediados de febrero. Baja sensible que apunta a ser ocupada por Dani Olmo o Marc Bernal.

Frente a todo ello deberá enfrentarse este Elche con el sueño de enderezar el rumbo y dejar atrás los fantasmas que están empezando a aparecer en este mes de enero. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, de hecho, esto es lo que tiene la Primera División, pero la oportunidad es inmejorable. Nada es imposible en el mundo del fútbol y la machada aguarda tras el pitido inicial.