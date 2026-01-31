Elche CF
El 1x1 franjiverde del Elche 1-3 Barça: Álvaro Rodríguez no es suficiente
La franja cae ante el conjunto culé en un partido donde los visitantes fueron claramente superiores
Se impuso la lógica y el Barça dominó al Elche. El resultado de tres goles dejó en evidencia una gran pasividad defensiva por parte de los franjiverdes. El descenso cada día está más cerca. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:
Iñaki Peña, Portero
Nervioso
Señalado en el primer gol del Barça, pudo haber salido a encimar a Lamine y no lo hizo. El extremo lo regateó y marcó a placer. En el segundo tanto poco pudo hacer, eso sí, evitó un tanto de Fermín en la segunda mitad. Partido discreto el suyo ante su equipo.
Víctor Chust García, Defensa
Oportuno
Pese a que el Elche hizo aguas en defensa ante un Barça que jugaba de memoria, el central valenciano firmó una acción de valor gol al borde del descanso. En la segunda parte el equipo mejoró y el defensa también, pero no fue ni de lejos su mejor partido.
David Affengruber, Defensa
Impreciso
Ejerció de capitan con las bajas y se quedó colgado en el primer gol culé. Fue uno de los señalados en la foto junto a Iñaki Peña y en el segundo tanto volvió a fallar. No estuvo a un gran nivel, muy lejos de lo habitual en él durante la temporada. Su segunda parte fue mejor, pero no lo suficiente.
Adrià Giner Pedrosa, Defensa
Limitado
Quizás fue por nervios, pero su partido apenas tuvo aspectos positivos. Parecía trastabillarse con el balón en los pies y sin él, se mostró bastante blando. Su banda fue un coladero y Raphinha hizo de él lo que quiso en la primera parte, luego llegó el turno de Rashford. En campo contrario no dio ningún tipo de solución.
John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa
Superado
En un intento de marcaje a Lamine, el escenario le superó y le quedó grande. Ocupó la banda izquierda y se comió todas las fintas del extremo. No era fácil la tarea para él en su vuelta a la competición, se le vio muy perdido también. Partido para olvidar.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Abrumado
Sin Febas en la sala de máquinas, su trabajó se multiplicó y eso lo notó el Elche. Es el termómetro del equipo, pero ante el Barça no tuvo la influencia que acostumbra tener, ya que el juego era mucho más directo. Se podría decir que estuvo un poco desaparecido y fue sustituido en el minuto 55.
Rodrigo Mendoza, Centrocampista
Breve
Dio pinceladas de magia en el último tercio del campo, desenvolviéndose en un contexto que le era favorable. Volvió a ser titular en liga y cuajó grandes minutos, pero se mostró irregular. Le cuesta mucho correr hacia detrás, eso sí, su segunda parte fue mucho mejor. Terminó exhausto.
Germán Valera, Centrocampista
Eléctrico
Es una bala por la banda izquierda y con todos los espacios que dejó el Barça se le vio como pez en el agua. De un gran pase suyo nace el gol de Álvaro Rodríguez, pero como todo el equipo, sufrió de lo lindo. No estuvo lo acertado que ha estado otros días.
Grady Diangana, Centrocampista
Enérgico
Enérgico como siempre en campo contrario, fue muy importante a la hora de generar jugadas de peligro. Regaló un balón a Álvaro en el que el árbitro pudo pitar penalti. Sin embargo, había jugadas que parecía ir como pollo sin cabeza.
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero
Estrella
Se ha convertido en uno de los mejores delanteros de Primera División. Rozó el gol a la primera y en la segunda no perdonó. Fue el mejor del Elche ante el Barça y también, un suplicio para los centrales culés. El Martínez Valero lo ovacionó a su salida y no es para menos, junto a Febas está siendo la gran estrella del club en estos tiempos difíciles.
André da Silva, Delantero
Perdido
En su vuelta al Martínez Valero se le vio superado. Intentó actuar de hombre boya bajando balones y alimentando a Álvaro de cara a puerta. No se le vio lo ágil que estuvo a principio de temporada, de hecho, fue de los más torpes del encuentro.
Federico Redondo Solari, Centrocampista
Motivado
Entró en el minuto 55, antes de lo habitual y se le vio con ganas de demostrar y de revertir la situación. Sus minutos fueron mejores que algunos otros días, pero todavía le falta para ser importante en este equipo.
Martim Neto, Centrocampista
Fugaz
Entró en el segunda mitad y tuvo tiempo para dejar destellos sobre el verde del Martínez Valero. En una gran acción individual dejó a Adam Boayar a placer, pero el canterano no pudo definir.
Léo Petrót, Defensa
Desapercibido
Entró en la segunda mitad para reforzar una defensa que hacía aguas. El Elche siguió sufriendo igual y poco puco hacer el francés ante el vendaval ofensivo culé.
Lucas Cepeda, Centrocampista
Debutante
Primeros minutos del chileno con la franja y apunto estuvo de estrenarse como goleador, pero remató flojo a las manos de Joan García. Difícil debut el suyo.
Adam Boayar, Delantero
Fallón
Por sus botas pasó gran parte de la suerte del partido. Tuvo el empate en la segunda mitad, pero la fortuna fue esquiva y envió el balón al córner. Martim Neto le regaló el balón a placer.
