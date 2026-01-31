La afición del Elche, implicada en una noche de sorpresas

Una noche siempre especial, marcada desde verano en el calendario, que además tuvo varias sorpresas programadas que, pese a tener el mismo resultado final, hicieron que fuera diferente a anteriores. Hasta el viento, latente en la ciudad durante todo el día, dio una tregua de dos horas con el pitido inicial.

Fue frente al Barça, pero tuvo la misma tónica que frente al Real Madrid. El ambiente fue franjiverde. Y se notó desde antes que saltaran los protagonistas al verde. Dos músicos, abonados desde pequeños del club, se encargaron de hacer a la gente entrar en calor. Manuel Marhuenda Ramón y Manuel Ramón López, de 23 años, vivieron un sueño: saltar al verde, instantes antes de recibir al conjunto culé, para animar a la grada a la que habitualmente acuden como aficionados cada 15 días. Como escenario, un estadio repleto de luces verdes y blancas que vibraron a su ritmo.

Manuel Marhuenda Ramon, con la trompeta, y Manuel Ramón López, con el violín, durante su actuación. / Matías Segarra

Jugadores al campo, la mejor entrada de la temporada con 31.233 aficionados, un emocionante 'Aromas Ilicitanos'... y mazazo. En el minuto 6, concretamente. El gol de Lamine Yamal secó el empuje ilicitano. Y así fue durante prácticamente toda la primera parte, donde el Barça hizo dos, pero mereció hacer al menos el doble, y la hinchada franjiverde fue perdiendo decibelios con el paso de los minutos.

La sorpresa de Villar

En el descanso, acompañado por la canción "Vuelve" del puertorriqueño Bad Bunny, un anuncio deseado... pero muy poco esperado. Al menos, por el momento en le que se produjo. Gonzalo Villar, encapuchado, saltó al verde con un micrófono. Al llegar al centro del campo, anunció su regreso al club hasta final de temporada, con la ovación mayoritaria de todo el estadio. Tras el sorpresón, de nuevo a la realidad. Un Barça muy superior sobre el verde... pero no en unas gradas que fueron mayoritariamente franjiverdes.