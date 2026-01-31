El Barça levanta pasiones en su llegada a Elche: "Ojalá sea un partidazo y veamos muchos goles"

Ni el viento ni un retraso de más de media hora han sido suficientes para detener la locura por el Barça en la ciudad de Elche. A las puertas del Hotel Huerto del Cura más de doscientas personas se han agolpado en busca de poder ver de cerca a algunos de sus ídolos. La espera se hizo larga, sobre todo para los más pequeños, pero la mayoría coincidía en que había valido la pena, de hecho, algunos incluso seguían sin creerse haber visto de cerca a Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha o Joan García.

Primera parada

La primera parada de los culés en la ciudad de las palmeras, tras aterrizar sobre las 12:30, estaba en el Hotel Huerto del Cura. Como no podía ser de otra forma, la afición respondió a la llamada y llenó las inmediaciones del hotel con banderas, camisetas y bufandas del Barcelona. Para muchos, el duelo en el Martínez Valero será uno especial, uno en el que tendrán el corazón dividido.

"Hoy nos alegraremos marque quién marque" o "sin nosotros, ellos no serían nada", se comentaba durante la larga espera. La locura a cada coche que pasaba era inmensa y la gente no podía aguantar más hasta la llegada de Joan Laporta. El presidente del club lideró la comitiva y fue el primero en llegar con una expectación máxima, ya que la gente era consciente de que los verdaderos ídolos estaban al caer.

Así fue. Unos diez minutos más tarde, la expedición culé al completo desembarcó en el hotel y los móviles empezaron a grabar para inmortalizar un momento que difícilmente se olvidará. Con gritos y aplausos por doquier, el autobús se detuvo y los dos primeros en bajar fueron los dos polacos, Lewandowski y Szczesny. El ruido era ensordecedor, previa de lo que estaría por venir. Tras el delantero y el portero empezaron a desfilar el resto de futbolistas, con ovación extra para Lamine Yamal y Raphinha.

Dos miembros de esta pasión por los futbolistas de 18 y 29 años eran Gema y Álex. Con la bandera del Barça al cuello, los dos jóvenes eran claros y no escondían su amor por el conjunto culé. "Nosotros somos del Barça y nuestros jugadores favoritos son Lamine y Raphinha. Esta noche iremos al estadio, creemos que quedarán 1-3".

Los que sí que estarán con el corazón dividido serán Pablo y Luis, dos aficionados de ambos equipos. "Somos del Elche, pero también del Barça. Para nosotros lo mejor sería un empate, así no pierde ninguno. Ojalá sea un partidazo y veamos muchos goles".