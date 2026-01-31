Crónica del Elche CF - FC Barcelona: Lamine hace imposible el reto

El Elche recibía en el Martínez Valero al Barcelona en una situación complicada para los franjiverdes. Los de Sarabia buscaban la primera victoria de 2026: Iñaki Peña, John, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Mendoza, Diangana, Germán Valera, Álvaro Rodríguez y André da Silva.

La primera parte ha sido un completo vendaval de ocasiones. El Barça ha salido eléctrico ejerciendo gran presión sobre la salida de balón de un Elche que ha notado la baja de Febas por acumulación de tarjetas. Al inicio de partido, Lamine Yamal ha aprovechado un gran pase en profundidad para regatear a Iñaki Peña y adelantar a los blaugranas. A pesar de ello, el Elche no se ha echado atrás y Álvaro Rodríguez se ha convertido en la imagen franjiverde de la primera parte para colocar el empate tras una gran asistencia de Germán Valera. Desde ahí, el conjunto visitante se ha volcado al ataque y los franjiverdes se libraban por los pelos. Pero, finalmente, una buena jugada individual de De Jong en el área ha servido para que Ferran Torres anotara a placer el 1-2 con el que se ha llegado al descanso.

Las mejores imágenes del Elche CF - FC Barcelona /

En la segunda parte el Barcelona ha salido en tromba en busca de ampliar la ventaja y sentenciar el partido. Han acumulado una gran cantidad de ocasiones y estaba siendo un milagro que el Elche se estuviera manteniendo vivo en el partido. Finalmente, una buena internada de un Lamine Yamal que ha sido una pesadilla para John Chetauya, ha culminado con el gol de Rashford que ha puesto el 1-3 final.

El Elche pierde en su feudo frente a un Barcelona que ha demostrado su superioridad y nivel durante todo el partido. Empieza a haber preocupación entre los ilicitanos que aún no consiguen sumar de 3 en 2026.