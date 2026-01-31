Bragarnik y Laporta intercambian camisetas y risas en la previa del Elche-Barça

La previa más caliente del Elche-Barça se ha vivido en la Masía de Chencho, mítico enclave gastronómico de la provincia, en la que las directivas de ambos clubes han tenido una agradable comida, con Christian Bragarnik y Joan Laporta al frente, en la que han departido sobre diversos temas relacionados con ambos clubes.

Sobre la mesa seguro que han estado los nombres de Iñaki Peña y Héctor Fort, futbolistas cedidos por el Barça al Elche este curso. El portero está disponible para jugar este sábado por la noche. El lateral, no, debido a la lesión que arrastra en el hombro desde el partido contra el Rayo Vallecano, cuando se tuvo que retirar del campo tras marcar un gol.

Laporta y su séquito han llegado junto al resto de la expedición azulgrana, que ha quedado concentrada en el Hotel Huerto del Cura de la ciudad ilicitana, tras aterrizar en el aeropuerto de Alicante-Elche en El Altet pasado el mediodía. Mientras los futbolistas azulgranas descansaban en sus habitaciones, los directivos compartían una agradable jornada de convivencia con sus homólogos franjiverdes.

Camisetas como regalo

Tras el ágape y en muy buena sintonía, Bragarnik y Laporta han intercambiado regalos, en forma de camiseta. El Elche ha obsequiado al presidente azulgrana, que este mismo año se presentará a la reelección, con una zamarra franjiverde personalizada con su nombre y el dorsal 9.

Por su parte, el Barça también ha tenido un detalle con el propietario del Elche, regalándole una camiseta azulgrana con su nombre y el número 10 impreso en la espalda, posiblemente en homenaje a otro argentino ilustre y leyenda culé como Lionel Messi.

Noticias relacionadas

Directivas de Elche y Barça durante la comida previa al partido / FCB

Una vez concluida la comida oficial de directivas, Bragarnik y Laporta volverán a encontrarse en el palco del estadio Manuel Martínez Valero, donde sus dos equipos se enfrentarán este sábado por la noche (21 horas) en partido correspondiente a la jornada 22 de Primera División.