El Elche anuncia el regreso de Gonzalo Villar... ¡al descanso del partido con el Barça!

Un anuncio distinto para un futbolista con una bonita historia con la franja. Ya es oficial: Gonzalo Villar, canterano del Elche, regresa a casa hasta final de temporada, cedido por el Dinamo de Zagreb con opción de compra. Es el segundo refuerzo franjiverde del mercado invernal (tercero con Abiel Osorio)... y ya está en Elche. Más concretamente, en el estadio Martínez Valero.

De hecho, el comunicado oficial que anunciaba su llegada ha coincidido con su aparición sorpresa sobre el césped del Martínez Valero, al descanso del Elche-Barça. El canterano franjiverde, emocionado, ha sido presentado ante las más de 30.000 personas que han asistido al feudo franjiverde.

El jugador ha llegado al centro del campo del estadio encapuchado, con ojos de expectación en los videomarcadores del estadio. Al ritmo de "Vuelve", canción del puertorriqueño Bad Bunny, desveló su identidad con micrófono en mano. "Afición, ya estoy aquí. Por fin he vuelto", dijo Villar en sus primeras palabras tras confirmarse su regreso al club, etapa en la que portará el dorsal número 12.

Pasado franjiverde

Villar llegó a Zagreb el verano pasado, en un desembolso importante por parte del Dinamo (3 millones de euros) y como apuesta de una leyenda del fútbol balcánico, Zvonimir Boban, exjugador del Milan en la década de los noventa. Allí ha disputado 11 partidos de liga en estos meses, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

Con contrato hasta 2029, Gonzalo Villar ha ido perdiendo peso en los planes de su equipo. No ha tenido minutos en las tres últimas jornadas de la Europa League, competición en la que apenas ha sumado 26 minutos en tres participaciones, mientras que su última titularidad en liga fue a finales de octubre. En el último partido de 2025 no fue convocado y en el regreso a la competición del pasado fin de semana fue suplente, sin jugar.

Vuelta a España

Ante esta situación, el futbolista y sus representantes han tocado las puertas de un viejo conocido para volver a España e intentar recuperar la mejor versión de un Gonzalo Villar que conoce perfectamente el Elche. El murciano, que cumplirá 28 años en marzo, vivirá su tercera etapa como franjiverde, en el momento en que se oficialice su regreso.

Villar militó en la cantera del Elche hasta el traumático verano de 2015, cuando la inestabilidad en el club tras el descenso administrativo derivó en una venta, en edad juvenil, al Valencia, sin haber pasado todavía por el primer equipo franjiverde. Luego regresó a la ciudad de las palmeras en 2018, durante temporada y media, antes de ser traspasado a la Roma en enero de 2020, en la temporada del ascenso a Primera División.

Gonzalo Villar, durante su etapa en el Elche / Matías Segarra

En aquel curso y medio, Gonzalo Villar disputó 39 partidos y anotó 2 goles con la franja verde, consolidándose en la selección sub-21, lo que le valdría para llegar a la internacionalidad absoluta. Desde entonces ya se le había relacionado en alguna ocasión con el Elche, pero tras su experiencia en Roma ha jugado en Getafe, Sampdoria, Granada y el ya mencionado Dinamo de Zagreb. Ahora, vivirá la que es su tercera etapa como franjiverde hasta final de temporada.