El Elche anuncia el regreso de Gonzalo Villar... ¡al descanso del partido con el Barça!
El centrocampista murciano, de 27 años, inicia una nueva etapa como franjiverde siendo presentado en un Martínez Valero lleno: "Ya estoy aquí, por fin he vuelto"
Un anuncio distinto para un futbolista con una bonita historia con la franja. Ya es oficial: Gonzalo Villar, canterano del Elche, regresa a casa hasta final de temporada, cedido por el Dinamo de Zagreb con opción de compra. Es el segundo refuerzo franjiverde del mercado invernal (tercero con Abiel Osorio)... y ya está en Elche. Más concretamente, en el estadio Martínez Valero.
De hecho, el comunicado oficial que anunciaba su llegada ha coincidido con su aparición sorpresa sobre el césped del Martínez Valero, al descanso del Elche-Barça. El canterano franjiverde, emocionado, ha sido presentado ante las más de 30.000 personas que han asistido al feudo franjiverde.
El jugador ha llegado al centro del campo del estadio encapuchado, con ojos de expectación en los videomarcadores del estadio. Al ritmo de "Vuelve", canción del puertorriqueño Bad Bunny, desveló su identidad con micrófono en mano. "Afición, ya estoy aquí. Por fin he vuelto", dijo Villar en sus primeras palabras tras confirmarse su regreso al club, etapa en la que portará el dorsal número 12.
Pasado franjiverde
Villar llegó a Zagreb el verano pasado, en un desembolso importante por parte del Dinamo (3 millones de euros) y como apuesta de una leyenda del fútbol balcánico, Zvonimir Boban, exjugador del Milan en la década de los noventa. Allí ha disputado 11 partidos de liga en estos meses, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.
Con contrato hasta 2029, Gonzalo Villar ha ido perdiendo peso en los planes de su equipo. No ha tenido minutos en las tres últimas jornadas de la Europa League, competición en la que apenas ha sumado 26 minutos en tres participaciones, mientras que su última titularidad en liga fue a finales de octubre. En el último partido de 2025 no fue convocado y en el regreso a la competición del pasado fin de semana fue suplente, sin jugar.
Vuelta a España
Ante esta situación, el futbolista y sus representantes han tocado las puertas de un viejo conocido para volver a España e intentar recuperar la mejor versión de un Gonzalo Villar que conoce perfectamente el Elche. El murciano, que cumplirá 28 años en marzo, vivirá su tercera etapa como franjiverde, en el momento en que se oficialice su regreso.
Villar militó en la cantera del Elche hasta el traumático verano de 2015, cuando la inestabilidad en el club tras el descenso administrativo derivó en una venta, en edad juvenil, al Valencia, sin haber pasado todavía por el primer equipo franjiverde. Luego regresó a la ciudad de las palmeras en 2018, durante temporada y media, antes de ser traspasado a la Roma en enero de 2020, en la temporada del ascenso a Primera División.
En aquel curso y medio, Gonzalo Villar disputó 39 partidos y anotó 2 goles con la franja verde, consolidándose en la selección sub-21, lo que le valdría para llegar a la internacionalidad absoluta. Desde entonces ya se le había relacionado en alguna ocasión con el Elche, pero tras su experiencia en Roma ha jugado en Getafe, Sampdoria, Granada y el ya mencionado Dinamo de Zagreb. Ahora, vivirá la que es su tercera etapa como franjiverde hasta final de temporada.
Comunicado oficial del Elche CF
El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo Zagreb para la cesión de Gonzalo Villar, con opción de compra.
Gonzalo Villar del Fraile (Murcia, 23/03/1998) se formó en la cantera del Elche CF y rápidamente dio el salto al primer equipo, donde destacó por su calidad, visión de juego y capacidad para consolidarse como un jugador importante en el centro del campo. Su rendimiento en el Martínez Valero le permitió dar el siguiente paso en su carrera fichando por la AS Roma, donde continuó su crecimiento en competiciones nacionales e internacionales.
Centrocampista internacional con España en categorías inferiores, Gonzalo Villar se caracteriza por su gran capacidad para organizar el juego, su precisión en el pase y su sentido táctico, aportando equilibrio y solidez al equipo. Con experiencia en competiciones europeas, combina técnica, inteligencia en la distribución del balón y llegada al área rival, sumando madurez competitiva a un equipo que busca consolidarse en Primera División.
El regreso de Gonzalo Villar al Elche CF refuerza el centro del campo del equipo y aporta conocimiento del club. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Gonzalo!
