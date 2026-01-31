El Elche y Gonzalo Villar apuntan a otro reencuentro

A tres días del cierre del mercado de fichajes, el Elche acelera las negociaciones para completar la plantilla de cara al segundo tramo de la 2025-2026. Y pese a que Eder Sarabia apuntó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Barça hacia la banda derecha como la zona prioritaria a reforzar, todo hace indicar que antes podría llegar un centrocampista... y viejo conocido.

En Croacia dan por hecho el regreso de Gonzalo Villar a la ciudad de las palmeras. Según informa Sportske Novosti, el futbolista murciano no ha entrenado este sábado con su actual club y ya tiene acordada su cesión el Elche, poniendo incluso rumbo a España para finiquitar el acuerdo antes del 2 de febrero, fecha de finalización de la ventana invernal de fichajes.

Villar llegó a Zagreb el verano pasado, en un desembolso importante por parte del Dinamo (3 millones de euros) y como apuesta de una leyenda del fútbol balcánico, Zvonimir Boban, exjugador del Milan en la década de los noventa. Allí ha disputado 11 partidos de liga en estos meses, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

Gonzalo Villar, junto a Iñaki Williams, en un partido entre Athletic y Granada / EFE

Con contrato hasta 2029, Gonzalo Villar ha ido perdiendo peso en los planes de su equipo. No ha tenido minutos en las tres últimas jornadas de la Europa League, competición en la que apenas ha sumado 26 minutos en tres participaciones, mientras que su última titularidad en liga fue a finales de octubre. En el último partido de 2025 no fue convocado y en el regreso a la competición del pasado fin de semana fue suplente, sin jugar.

Vuelta a España

Ante esta situación, el futbolista y sus representantes han tocado las puertas de un viejo conocido para volver a España e intentar recuperar la mejor versión de un Gonzalo Villar que conoce perfectamente el Elche. El murciano, que cumplirá 28 años en marzo, vivirá su tercera etapa como franjiverde, en el momento en que se oficialice su regreso.

Villar militó en la cantera del Elche hasta el traumático verano de 2015, cuando la inestabilidad en el club tras el descenso administrativo derivó en una venta, en edad juvenil, al Valencia, sin haber pasado todavía por el primer equipo franjiverde. Luego regresó a la ciudad de las palmeras en 2018, durante temporada y media, antes de ser traspasado a la Roma en enero de 2020, en la temporada del ascenso a Primera División.

Gonzalo Villar, durante su etapa en el Elche / Matías Segarra

En aquel curso y medio, Gonzalo Villar disputó 39 partidos y anotó 2 goles con la franja verde, consolidándose en la selección sub-21, lo que le valdría para llegar a la internacionalidad absoluta. Desde entonces ya se le había relacionado en alguna ocasión con el Elche, pero tras su experiencia en Roma ha jugado en Getafe, Sampdoria, Granada y el ya mencionado Dinamo de Zagreb.