Álvaro Rodríguez, el verdugo de Barça y Madrid

Marcarle al Barça y al Real Madrid ni es tarea sencilla ni está al alcance de demasiados delanteros. De hecho, este curso lo ha conseguido uno del Elche... y pocos más. Con una peculiaridad en el caso franjiverde: es el único que ha logrado hacerlo sin necesidad de lanzar (y transformar) un penalti. El futbolista en cuestión es el hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, que tras ver puerta el sábado en el Martínez Valero confirmó su buen momento de forma.

"El Toro" ha aprovechado las lesiones de André Silva y Rafa Mir para consolidarse como la referencia ofensiva de Eder Sarabia en el Elche. Ya estaba dejando buenas sensaciones, más por juego, movimientos y asistencias que por su voracidad anotadora, durante la parte inicial del curso. Poco a poco va ganando confianza también en el aspecto finalizador.

Álvaro Rodríguez chuta y Eric García intenta evitarlo. / Matías Segarra

Ante el Barcelona, Álvaro Rodríguez anotó su quinto gol en liga de la 2025-2026, deshaciendo el empate que mantenía con Germán Valera y Silva en la segunda posición de la tabla de anotadores del Elche. Ahora está a solo uno de Rafa Mir, que con seis dianas continúa siendo el pichichi franjiverde. El murciano no llegó a tiempo al duelo contra los azulgranas y tendrá que esperar al menos una semana más para regresar a los terrenos de juego.

Álvaro marcó ante el Barça, superando a Joan García, igual que hiciera el pasado mes de noviembre para superar a Courtois contra el Real Madrid. Este sábado lo hizo al aprovechar un buen pase al espacio de Valera y definir con tranquilidad, de tiro cruzado, ante el meta catalán. Al belga lo batió tras una espectacular arrancada desde casi el centro del campo que ningún zaguero merengue supo cómo frenar y conectar un tiro fuera e imparable. Dos buenos goles que dieron la vuelta al mundo.

El club de Álvaro Rodríguez

Esta temporada, de momento, solo otros tres futbolistas, dos en la liga española y uno en la Champions League, han sido también capaces de celebrar goles ante Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, todos ellos necesitaron al menos de un penalti para completar este pleno.

En el mismo grupo que Álvaro Rodríguez se encuentran Oyarzabal (Real Sociedad), Cucho Hernández (Betis) y El Kaabi (Olympiacos). El vasco batió de penalti al Madrid en una derrota en Anoeta (1-2), recortando distancias para su equipo desde los once metros, mientras que contra el Barça abrió el marcador en el reciente triunfo donostiarra (2-1).

Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, en un partido. / EP

El colombiano marcó de penalti contra el Barça el definitivo 3-5 en el duelo loco entre ambos equipos disputado en el Benito Villamarín, mientras que su tanto tampoco sirvió para puntuar en el Bernabéu, día en el que hizo el 3-1 en una goleada encajada por los suyos (5-1). Por último, en la máxima competición europea, el atacante del conjunto heleno batió desde el punto fatídico a los azulgranas en un 6-1 en contra (en ese momento era el 2-1) y dio esperanzas a los suyos de puntuar en la derrota final contra el Madrid (3-4).

Los goles de Álvaro Rodríguez a Barça y Madrid evidencian tanto su buen momento de forma actual, que le ha convertido en posible objetivo en este mismo mercado invernal para clubes extranjeros como Al-Ittihad o PSV Eindhoven, como el acierto del proyecto deportivo del Elche a la hora de captarlo el pasado verano, tras un curso de dudas en Getafe. Hasta el momento los números dan la razón a su fichaje. Especialmente contra los más grandes.