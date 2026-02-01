Elche CF | Zona mixta
Chust: "¿Si el Elche pagará mi cláusula? Yo sé que están contentos conmigo"
El defensa central cedido por el Cádiz, que frente al Barça fue uno de los más destacados pese al dominio culé, pide a la afición que siga apoyando al equipo: "Ni antes éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores"
El defensa central del Elche, Víctor Chust, cedido por el Cádiz hasta final de temporada, con opción de compra, atendió a los medios de comunicación el sábado, tras la derrota frente al FC Barcelona (1-3). El valenciano, de 25 años, fue uno de los mejores jugadores del equipo de Eder Sarabia pese al dominio culé durante gran parte del encuentro.
Partido complicado: "El Barça es un gran rival. Nos toca quedarnos con que, pese a las adversidades, el equipo lo ha dado todo hasta el final y se ha vaciado".
Afición: "Siempre están con nosotros, tanto en casa como fuera. Su apoyo es algo para agradecer siempre".
Calendario por delante (Real Sociedad y Osasuna): "Tenemos muy claro que hay que sacar todos los puntos posibles, como en todos lados. Siempre que el equipo siga proponiendo lo que entrenamos y haciendo lo que nos ha traído hasta aquí, estaremos más cerca de sumar".
Sin victorias en 2026: "Al final nunca es bonito perder o empatar, pero es normal tener ese deseo de volver a lograr victorias. Pero ni antes éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores. A seguir paso a paso que es lo que nos ha traído hasta aquí. A principio de temporada habríamos firmado estar en esta situación. Seguro que vendrán grandes cosas".
Fichaje de Gonzalo Villar: "No he podido hablar con él, le he visto rápido y le he saludado. Seguro que viene a aportar y seguro que le va a ir muy bien con nosotros".
¿Abonará el Elche la cláusula para que siga la próxima temporada?: "De momento me centro en el día a día, la verdad es que no sé nada. No sé mucho más. Sí sé que están muy contento conmigo y yo también estoy contento con el club. Seguro que se llega a buen puerto".
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Orihuela suspende el Mercado Medieval el sábado por la mañana por el viento
- Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida