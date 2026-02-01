Chust: "¿Si el Elche pagará mi cláusula? Yo sé que están contentos conmigo"

El defensa central del Elche, Víctor Chust, cedido por el Cádiz hasta final de temporada, con opción de compra, atendió a los medios de comunicación el sábado, tras la derrota frente al FC Barcelona (1-3). El valenciano, de 25 años, fue uno de los mejores jugadores del equipo de Eder Sarabia pese al dominio culé durante gran parte del encuentro.

Partido complicado: "El Barça es un gran rival. Nos toca quedarnos con que, pese a las adversidades, el equipo lo ha dado todo hasta el final y se ha vaciado".

Afición: "Siempre están con nosotros, tanto en casa como fuera. Su apoyo es algo para agradecer siempre".

Calendario por delante (Real Sociedad y Osasuna): "Tenemos muy claro que hay que sacar todos los puntos posibles, como en todos lados. Siempre que el equipo siga proponiendo lo que entrenamos y haciendo lo que nos ha traído hasta aquí, estaremos más cerca de sumar".

Sin victorias en 2026: "Al final nunca es bonito perder o empatar, pero es normal tener ese deseo de volver a lograr victorias. Pero ni antes éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores. A seguir paso a paso que es lo que nos ha traído hasta aquí. A principio de temporada habríamos firmado estar en esta situación. Seguro que vendrán grandes cosas".

Fichaje de Gonzalo Villar: "No he podido hablar con él, le he visto rápido y le he saludado. Seguro que viene a aportar y seguro que le va a ir muy bien con nosotros".

¿Abonará el Elche la cláusula para que siga la próxima temporada?: "De momento me centro en el día a día, la verdad es que no sé nada. No sé mucho más. Sí sé que están muy contento conmigo y yo también estoy contento con el club. Seguro que se llega a buen puerto".