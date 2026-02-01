Eder Sarabia, técnico del Elche: “No nos tiene que hacer daño este partido”

Cayó el Elche ante el Barça y Eder Sarabia no pudo ocultar su decepción. Sin embargo, reconoció que el arbitraje no estuvo del lado franjiverde. “El penalti en la primera mitad y el córner en la segunda son claros, pero evidentemente no condiciona el partido. En ataque nos faltado encontrar precisión. Teníamos claro que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No nos tiene que hacer daño este partido, les he agradecido a los jugadores el partido”, comentaba el técnico.

“Antes del descanso había pensado en replegar un poco, pero la intención era que el Barça no jugara mucho en nuestro campo. Igual no nos hubiesen generado tantas ocasiones, pero te van minando. El partido era para ir al descanso 2-5, el fútbol tiene estas cosas. Tenemos que hacer aprendizaje y mirar hacia delante”, pensaba.

Sobre Rodri Mendoza, el técnico ha sido claro. “Estoy muy contento de su partido, se lo ha ganado con el trabajo. Soy un entrenador bastante justo, además me hago esa pregunta muchas veces. Es parte del proceso de maduración de Rodri. Hemos sido claros con él, su trabajo en estas semanas es espectacular”.

En el descanso, el Elche oficializó la vuelta de Gonzalo Villar y el técnico ha alabado su predisposición. Sarabia cree que el centrocampista subirá el nivel del equipo y generará más competencia. “Gonzalo sabe que esta es su casa”.

“El premio va a llegar si corregimos algunas de las cosas que estamos haciendo y si mostramos el deseo de seguir mejorando. Esto va de conseguir puntos, si estuviésemos en otra dinámica todo sería muy diferente. Nos está costando puntuar, pero es parte de la competición”, apuntillaba el técnico.

En la rueda de prensa, sin servir de excusa, Sarabia ha recordado todas las bajas que están azotando al equipo en este tramo. “Quítale a cualquier equipo del mundo a sus jugadores más determinantes, eso es importante. Debemos analizarlo todo, los que están deben poner más de su parte. En poco tiempo volveremos a estar a nuestro mejor nivel, Otro esfuerzo que no he dicho es el de John para jugar. Lo ha dado todo para estar con el equipo sin estar al 100%. Encima le he puesto a Lamine, no le he ayudado”.

Tras ser preguntado sobre dos de las bajas, Rafa Mir y Pedro Bigas, Sarabia ha añadido lo siguiente. “Pedro quiere arriesgar y nosotros lo necesitamos, a ver si puede estar en Anoeta. Respecto a Rafa, está con muchísimas ganas. Vamos a seguir trabajando, sino llega a Anoeta, contra Osasuna estará seguro. Si estamos todos seremos más fuertes”.

Con el mercado azotando, Sarabia no descarta ninguna venta de última hora, eso sí, no lo desea. “No voy a pensar en este tipo de supuestos, bastante tengo con los jugadores que reforzarán las necesidades que tenemos. Sabíais que podíamos incorporar algún jugador que nos diese más en la parcela ofensiva, Cepeda y Gonzalo Villar, sin ser prioridades, nos hacen más fuertes. Los condicionantes que tenemos en la banda derecha nos hacen tener necesidades”.