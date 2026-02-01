El Elche pretende cerrar el mercado con un refuerzo en el carril diestro... como mínimo

El día del cierre de mercado es sinónimo de movimientos en el Elche. Al menos, así ha sido siempre desde la llegada de Christian Bragarnik al club, en diciembre de 2019. Este lunes 2 de febrero, día en el que cierra la ventana de fichajes invernal, no será una excepción. El club realizará una incorporación como mínimo, con el carril diestro como principal objetivo desde hace semanas.

La lesión en el hombro de Héctor Fort, la pubalgia de Álvaro Núñez y los recientes problemas musculares de Josan obligan a la dirección deportiva a reforzar la posición en las próximas horas. Será la prioridad para completar la plantilla de Eder Sarabia, quien no descarta que pueda llegar "más de uno" para el costado derecho.

Además, tampoco se pueden descartar refuerzos de última hora en otras posiciones, como fue Elbasan Rashani en verano de 2024 o el propio Fort hace seis meses. Para asegurarse una bala en la recámara en ese tipo de movimientos, el club llega al conocido como 'deadline day' con tres fichas libres para su primer equipo.

Salidas no deseadas

Al margen de llegadas, desde las oficinas del Martínez Valero también se estará muy pendiente a posibles salidas no contempleadas que se puedan producir en las siempre frenéticas últimas horas del mercado. "El mundo del fútbol es impredecible... pero yo veo a la gente comprometida. Es algo que puede pasar, podrían dejarnos sin margen de maniobra. Pero no voy a pensar en ese tipo de supuestos porque bastante tengo con intentar que venga algún jugador en esa posición, donde sí que estamos bastante necesitados", declaró Eder Sarabia el pasado sábado, aclarando que ve a su plantilla comprometida... pero no cerrando la puerta a un doloroso adiós de última hora.

Sin intransferibles

El director general del club, Pedro Schinocca, dejó claro la semana pasada que el club tratará de retener a sus principales activos... pero que nadie es intransferible en el Elche. "Decir que hay futbolistas intransferibles sería mentir, obviamente estamos abiertos, pero trataremos de retener a los jugadores importantes porque tenemos un objetivo por cumplir. A partir de ahí, dependerá del mercado", declaró el pasado miércoles, en la presentación de Lucas Cepeda.

Pedro Schinocca, director general, y Christian Bragarnik, propietario, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Hasta el momento, el Elche ha realizado cinco movimientos en la presente ventana de fichajes de invierno: tres fichajes y dos salidas. Al club ilicitano ha llegado el extremo Lucas Cepeda, desde Colo-Colo y hasta 2030, y el mediocentro Gonzalo Villar, cedido por el Dinamo de Zagreb, con opción de compra a final de temporada. Además, Bragarnik también ha firmado al delantero Abiel Osorio hasta 2029, pero el argentino seguirá en Defensa y Justicia cedido hasta la próxima temporada.

A pocas horas para que cierre el mercado, Bambo Diaby, cedido al Granada, y Ali Houary, también cedido al Mirandés, son las únicas bajas que ha sufrido la plantilla dirigida por Sarabia.