La posible venta de Álvaro Núñez agita el último día de fichajes del Elche

La última mañana del mercado de fichajes invernal en el Elche ha sido más tranquila de lo esperada... a la espera de una posible tormenta que se pueda desatar en las últimas horas del día. Todas las miradas se dirigen al carril derecho de la plantilla, zona prioritaria a reforzar y que está pendiente de una posible salida que hace unas semanas parecía inesperada, la de Álvaro Núñez.

El futbolista vasco, que termina contrato el próximo mes de junio (con renovación si llega a 25 partidos), tiene una propuesta del Celta para continuar en tierras gallegas su carrera profesional. Y, según ha informado Radio MARCA, el conjunto celeste estaría dispuesto a adelantar su fichaje pagando una cantidad, en principio pequeña, al Elche para hacerse ya con los servicios de Núñez.

Lesionado desde el 10 de enero

Todo ello pese a que el jugador, oficialmente, arrastra una pubalgia que le tiene KO desde el partido contra el Valencia del pasado 10 de enero. Hasta entonces había sido titular en las 19 jornadas de liga disputadas hasta el momento. En Copa contra el Betis estuvo en el banquillo... y a partir de ahí, la nada.

Álvaro Núñez, en su llegada al Martínez Valero este lunes. / INFORMACIÓN

En mitad de esta situación y con Héctor Fort, el otro carrilero diestro de la plantilla, lesionado en el hombro hasta el mes de marzo, el Elche busca una solución a un problema generado con un futbolista intocable para Eder Sarabia, dado su rendimiento tanto la temporada pasada como esta y su polivalencia, ya que puede ocupar varias demarcaciones en los esquemas del técnico: lateral o carrilero en ambas bandas, central en línea de tres o incluso interior.

Negociación sin éxito

La negociación de la renovación con el Elche, que siempre se mantiene firme en sus propuestas económicas dentro de una escala salarial valorada por los gestores de la entidad, no ha terminado de acercar a ambas partes y con el vencimiento de su contrato en junio tanto el club como el jugador deben llegar a una entente antes de las 23:59 horas de este lunes.

Si no hay salida, Álvaro Núñez quedará con contrato hasta final de temporada y en una situación compleja por los acontecimientos de este mes de enero, en el que además el Elche ha atravesado por un bache de resultados. Este lunes por la mañana el futbolista ha acudido al Martínez Valero, como Josan y Diang (los otros 'tocados'), a realizar su tratamiento por las molestias en el pubis que le han dejado fuera los últimos tres partidos.

"Ahí vamos", ha sido la respuesta de Núñez al ser cuestionado sobre la evolución de su pubalgia. Dentro del estadio ya estaban tanto el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, como Pedro Schinocca, director general; Pepe Contreras, responsable del área deportiva, y Sarabia. El propietario, Christian Bragarnik, ha entrado en las oficinas a la una de la tarde.