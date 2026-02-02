Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlético puja fuerte por Mendoza: apunta al mayor traspaso de la historia del Elche

El conjunto madrileño irrumpe el último día de mercado por el murciano dispuesto a pagar 16 millones de euros

Así ha sido la entrevista de Rodrigo Mendoza con INFORMACIÓN

Áxel Álvarez

David Marín

David Marín

A escasas horas del cierre de mercado de fichajes invernal el "culebrón Mendoza" de los últimos meses en el Elche puede estar viviendo su último capítulo. Tras el regreso a la titularidad del murciano el sábado contra el Barça y su buena actuación, el canterano franjiverde aparece como candidato preferencial para reforzar a otro de los grandes del fútbol español, el Atlético de Madrid.

El conjunto madrileño, dirigido por Diego Pablo Simeone, anda desde hace tiempo a la busca de un centrocampista del perfil de Rodrigo Mendoza, con calidad, capaz de dirigir al equipo y proyección futura. Y según aseveran diversos medios nacionales, el murciano es el elegido para fichar antes de que este lunes por la noche se cierre el mercado.

Las mejores imágenes del Elche CF - FC Barcelona

Mendoza, con Lamine Yamal / Áxel Álvarez

Mendoza está en el radar del Atlético desde hace tiempo. De hecho, el anterior director deportivo, Andrea Berta, también lo tiene actualmente en su agenda como arquitecto del Arsenal. Su nombre no ha sido borrado de la base de datos rojiblanca y ambos clubes ya negocian para tratar de cerrar una operación que sería una de las bombas de este mercado invernal.

El futbolista del Elche renovó el pasado mes de agosto, con una cláusula de 20 millones de euros. La última propuesta rojiblanca está en torno a los 16 millones, lo que supondría, en caso de concretarse y hacerse oficial, el mayor traspaso en la historia del centenario club ilicitano.

Temporada de altibajos

Sin Mendoza, Eder Sarabia perdería un futbolista con el que está teniendo una relación especial en la temporada y media que el vasco lleva en el club. El curso pasado desapareció de sus planes en el tramo final de temporada. Este lo inició como titular, destacando en las primeras jornadas, pero a partir de noviembre perdió muchísimo protagonismo, dejando de ser un fijo en su rotación principal.

Contra el Barça volvió a jugar un partido de liga entero después de mucho tiempo. Ese mismo día, en el descanso, el Elche presentó sobre el terreno de juego a Gonzalo Villar, que llega para reforzar la medular franjiverde y que en principio parecía competencia directa de Mendoza, pero podría acabar siendo su sustituto.

Rodrigo Mendoza y Manu Sánchez.

Además de esta posible salida, el Elche también está pendiente de Álvaro Núñez, por el que el Celta quiere adelantar trabajo y cerrar su fichaje de cara a esta temporada, pese a que el lateral vasco termina contrato en junio. En caso de concretarse estas salidas, Sarabia se quedaría sin dos futbolistas de nivel en su plantilla de cara al tramo decisivo del curso.

