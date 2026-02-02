El Elche firma otro regreso: oficial la vuelta de Tete Morente

Vuelta a casa. Otro más. Gonzalo Villar no será el único futbolista con pasado en Elche que incorpore el club propiedad de Christian Bragarnik durante este mercado invernal. El extremo Tete Morente también regresa a la entidad. El acuerdo ya es oficial. Tras rescindir su contrato con el Lecce italiano, firma como franjiverde por las próximas dos temporadas y media, es decir, hasta junio de 2028.

Morente llegó al Elche en la temporada 2020/21, tras finalizar contrato con el Málaga. Completó cuatro temporadas entre palmeras, periodo en el que vivió un descenso de categoría (de Primera a Segunda), donde jugó 140 partidos, hizo 18 goles y repartió 10 asistencias. En verano de 2024, tras completar un gran curso bajo el mando de Sebastián Beccacece, no renovó su contrato en la ciudad y se marchó a Primera División de Italia, concretamente al Lecce.

Diseño del anuncio de Tete Morente como nuevo jugador del Elche. / ECF

Firmó en el conjunto italiano por tres temporadas... pero tras un curso y medio ha rescindido su contrato allí, donde solo ha sido siete veces titular esta temporada. Tras 18 meses, el extremo gaditano regresa al Elche para completar las alternativas en los extremos para Eder Sarabia: el bilbaíno cuenta con a Germán Valera, Yago de Santiago, Josan Ferrández, Lucas Cespeda, Grady Diang (aunque el congoleño también puede actuar como mediapunta) y el recién anunciado Morente para armar al equipo por fuera.