El Elche firma otro regreso: oficial la vuelta de Tete Morente
El extremo gaditano, que cuenta con 140 partidos como franjiverde, rescinde con el Lecce y se vincula hasta junio de 2028
Vuelta a casa. Otro más. Gonzalo Villar no será el único futbolista con pasado en Elche que incorpore el club propiedad de Christian Bragarnik durante este mercado invernal. El extremo Tete Morente también regresa a la entidad. El acuerdo ya es oficial. Tras rescindir su contrato con el Lecce italiano, firma como franjiverde por las próximas dos temporadas y media, es decir, hasta junio de 2028.
Morente llegó al Elche en la temporada 2020/21, tras finalizar contrato con el Málaga. Completó cuatro temporadas entre palmeras, periodo en el que vivió un descenso de categoría (de Primera a Segunda), donde jugó 140 partidos, hizo 18 goles y repartió 10 asistencias. En verano de 2024, tras completar un gran curso bajo el mando de Sebastián Beccacece, no renovó su contrato en la ciudad y se marchó a Primera División de Italia, concretamente al Lecce.
Firmó en el conjunto italiano por tres temporadas... pero tras un curso y medio ha rescindido su contrato allí, donde solo ha sido siete veces titular esta temporada. Tras 18 meses, el extremo gaditano regresa al Elche para completar las alternativas en los extremos para Eder Sarabia: el bilbaíno cuenta con a Germán Valera, Yago de Santiago, Josan Ferrández, Lucas Cespeda, Grady Diang (aunque el congoleño también puede actuar como mediapunta) y el recién anunciado Morente para armar al equipo por fuera.
Comunicado oficial
Tete Morente, experiencia y calidad de vuelta al Elche CF
El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Tete Morente para su incorporación al conjunto franjiverde. El futbolista vuelve al Elche CF tras su paso por el US Lecce y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2028.
José Antonio Morente Oliva (Cádiz, 04/12/1996) debutó en Primera División con el Elche CF en la temporada 2020/21 y permaneció en el Club durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera División y una en Segunda, antes de marcharse en la temporada 2023/24. Durante su estancia, se consolidó como un jugador clave por su experiencia, compromiso y capacidad ofensiva.
El jugador gaditano aporta madurez, liderazgo y versatilidad en banda, reforzando la parcela ofensiva del equipo y sumando calidad a un proyecto que busca consolidarse en Primera División.
El Elche CF da la bienvenida a Tete Morente y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa franjiverde. ¡Bienvenido de nuevo, Tete!
