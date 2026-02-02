Elche CF
El Elche llega a un acuerdo para traspasar a Álvaro Núñez al Celta
El lateral, que acababa contrato en junio, deja algo más de un millón de euros en las arcas ilicitanas más un porcentaje de una futura venta
El Elche y el Celta han llegado a un acuerdo para el traspaso del lateral Álvaro Núñez, que terminaba contrato el próximo 30 de junio, y definitivamente se incorporará a la disciplina del cuadro vigués antes de tiempo, previo pago de una cantidad que supera el millón de euros, más un porcentaje de una hipotética futura venta.
De este modo se cumple el deseo de Álvaro Núñez, que no juega desde el partido contra el Valencia del pasado 10 de enero, aquejado de una pubalgia que le ha afectado justo en el proceso de negociación de una renovación en la que el Elche no llegó a los deseos económicos del jugador, manteniéndose en sus parámetros salariales.
El vasco, que tenía cláusula de renovación automática en caso de haber disputado 25 partidos (llevaba 19 este curso, todos los de liga y como titular), no parecía dispuesto a cumplir con esos seis encuentros que hubiesen supuesto la prolongación de contrato un curso más, por lo que todas las partes estaban obligadas a entenderse.
Año y medio en el Elche
Tras una larga negociación durante el lunes, el Celta finalmente pagará algo más de un millón de euros al Elche. Además, los franjiverdes se guardan un porcentaje en el caso de una futura venta del futbolista, que ha militado una temporada y media en la entidad ilicitana, a la que llegó procedente del Amorebieta, defendiendo la franja en 59 partidos oficiales.
La baja de Núñez deja al Elche cojo en el carril derecho, a la espera de que en los últimos compases del mercado invernal pueda llegar alguna incorporación para esa zona, ya que hay que recordar que el otro futbolista específico para ese puesto, Héctor Fort, sufre una lesión de hombro que le tendrá apartado de los terrenos de juego todavía durante varias semanas más.
