Así ha sido la mañana del cierre del mercado de fichajes en el Martínez Valero

El Elche apura las horas finales del mercado de fichajes invernal, que se cierra este lunes a las 23:59 horas, en busca de, al menos, una incorporación para su carril derecho. Es la prioridad desde las oficinas del Martínez Valero, en las que se trabaja desde bien pronto para potenciar la plantilla de cara al segundo tramo competitivo.

En el estadio están ya todos los integrantes de la dirección deportiva franjiverde. El primero en llegar ha sido Pepe Contreras, secretario técnico, quien está en el estadio desde las 9 de la mañana. Sobre las 10 horas ha llegado Pedro Schinocca, director general del club, y a las 11:10 horas de la mañana, el entrenador, Eder Sarabia. El propietario del club, Christian Bragarnik, ha entrado al Martínez Valero sobre las 13 horas, pendiente de su teléfono móvil. Los cuatro se encuentran en el interior del estadio, preparando una jornada que promete ser larga para todos ellos en clave mercado.

Bragarnik, a su llegada al Martínez Valero este lunes. / INFORMACIÓN

En lo deportivo, la plantilla tiene programado entrenamiento a las 16:30 horas en el campo Díez Iborra, a puerta cerrada. Sin embargo, hasta tres futbolistas se han ejercitado al margen durante la mañana, acompañados por el readaptador físico del club, Aitor Soler. A Grady Diang y a Josan Ferrández se ha sumado en la sesión el lateral Álvaro Núñez, quien está siendo uno de los nombres propios en los últimos días.

El jugador, que termina contrato en junio de 2026, firmó una cláusula en su contrato por la cual, en caso de alcanzar los 25 partidos en liga este curso, renovaría de manera automática. Sin embargo, su participación con el equipo franjiverde se ha frenado en las últimas jornadas, ya que desde hace tres semanas una pubalgia le impide competir.

Álvaro Núñez, en su llegada al Martínez Valero este lunes. / INFORMACIÓN

Al llegar al estadio y ser preguntado por INFORMACIÓN sobre su situación con la lesión muscular, Núñez ha respondido con un breve "ahí vamos", antes de vestirse de corto para acudir a entrenar. Por su parte, Josan no ha querido aclarar si, tras perderse el Elche-Barça por problemas físicos, estará disponible para jugar este sábado (21 horas) frente a la Real Sociedad. "No sé, habrá que ver", ha dicho mientras accedía al estadio uno de los capitanes del club.