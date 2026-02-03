Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bragarnik se pone serio y avisa: "El Elche no regala jugadores y está por encima de cualquier situación"

El propietario del club ilicitano hace valoración del mercado de fichajes y de los traspasos de Mendoza y Álvaro Núñez

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, atiende a una llamada desde las gradas del Martínez Valero, la semana pasada.

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, atiende a una llamada desde las gradas del Martínez Valero, la semana pasada. / Jesús Hernández / ECF

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El propietario del Elche, el empresario argentino Christian Bragarnik, afirmó este martes, tras el cierre del mercado de invierno, que el club ilicitano "no regala" a sus jugadores y "defiende sus intereses", en alusión a las salidas a última hora de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez rumbo al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo, respectivamente.

El dirigente, que tomó el mando de las operaciones en el último día del mercado, calificó como "histórica" la venta de Rodrigo Mendoza por 16 millones de euros, más otros tres en variables y el 20% de una futura venta.

Rodrigo Mendoza, en un partido con el Elche de esta temporada

Rodrigo Mendoza, en un partido con el Elche de esta temporada / Áxel Álvarez

"Hay que empezar a valorar que el club está comandado por una propiedad que defiende sus intereses. Esta venta da valor a nuestra cantera y a nuestros jugadores. Más allá de la idea y la línea, se están dando cuenta de que esta propiedad defiende los intereses del club", explicó el argentino.

La salida de Núñez

Bragarnik también justificó la salida de Álvaro Núñez, del que señaló que ha estado sometido a "presión" por parte de su entorno. "El club tiene convicción, liderazgo y un objetivo claro. El Elche está por encima de cualquier situación y vamos a defender siempre sus intereses", afirmó el propietario, que recordó que el lateral tenía una oferta de renovación que no aceptó.

"El club le trasladó que la única manera de salir era esta y se llegó a buen puerto", indicó el empresario, que aseguró que no queda "ningún resquemor" con el jugador, aunque admitió que le hubiera gustado cerrar la operación "de otra manera".

Álvaro Núñez controla el balón y Lamine Yamal lo persigue.

Álvaro Núñez controla el balón y Lamine Yamal lo persigue. / Paco Largo/LOF

"El chico lo ha dado todo, pero a veces se sufren muchas presiones. Tenemos que pensar en el Elche. Álvaro aportó en su momento y ahora hay que pensar en los jugadores que están aquí y quieren estar aquí", apostilló.

Valoración del mercado

Bragarnik calificó como "bueno" el resultado del mercado de invierno, si bien reconoció que no fue "rutilante". El dirigente consideró que la plantilla está "armada para competir" y reconoció que el Elche intentó cerrar la llegada de un central, aunque aclaró que no querían fichar "desde la desesperación".

"Creemos que hicimos una buena plantilla al inicio de la temporada. Tenemos menos puntos de los que merecemos y es posible que algunos de los últimos resultados hayan generado incertidumbre. Tenemos que hacer 16 puntos, ese es el objetivo", comentó en alusión a la permanencia.

Aleix Febas da un pase durante el partido ante el Villarreal.

Aleix Febas da un pase durante el partido ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

El argentino confirmó que las negociaciones para la renovación de Aleix Febas siguen abiertas. "Intentaremos que se quede y, si no, seguiremos buscando a los que quieran estar aquí", indicó. Bragarnik elogió al entrenador Eder Sarabia, al que consideró el "artífice" del buen momento del equipo más allá de los resultados, y recordó que la entidad está "reinvirtiendo" de forma permanente para mejorar en todos los niveles.

"Hemos hecho una inversión con Abiel Osorio. La plantilla es competitiva y seguimos creciendo, como con las obras en el estadio y muchas otras cosas. Aunque todo será validado si la pelota entra o no y si conseguimos mantenernos", concluyó.

