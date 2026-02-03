Así ha cerrado el mercado invernal el Elche: "La plantilla no queda debilitada"

"La plantilla no queda debilitada". Así de contundente se mostró Joaquín Buitrago, presidente del Elche, al comparecer ante los medios, ya pasada la medianoche del lunes al martes, con el mercado invernal de fichajes recién cerrado. Una ventana en la que el club ilicitano ha realizado cuatro incorporaciones (Cepeda, Gonzalo Villar, Tete Morente y Sangaré) y ha dado tres bajas (Diaby, Mendoza y Álvaro Núñez), además de haber cerrado la contratación de cara al próximo curso de un futbolista que queda cedido en Argentina (Osorio).

"Se han marchado Álvaro (Núñez), que no estaba jugando últimamente, y Bambo (Diaby), que no tenía muchos minutos. Llegan chavales joven, con ganas y con ambición. Somos un club que tenemos que servir como trampolín, que los jugadores se revaloricen y si se tienen que marchar que ganemos todos", explicó el abogado ilicitano. "La valoración es positiva. Ha sido intenso, pero hemos completado la plantilla con buenos fichajes", agregó.

Álvaro Núñez, Mendoza y Sangaré

Sobre la polémica salida de Álvaro Núñez, que se ha quedado sin jugar las últimas semanas aquejado de una pubalgia que no ha sido obstáculo para que el Celta pague algo más de un millón de euros para adelantar su fichaje de junio a febrero, el representante franjiverde fue bastante claro, siempre manteniendo un tono de cordialidad: "Se trataba de dar la mejor solución a una situación que se ha dado. Si está lesionado no lo íbamos a poder utilizar mucho y si no era tanto quizás no había mucho compromiso. Cada uno que siga su camino".

Con Rodrigo Mendoza, traspasado al Atlético de Madrid por 16 millones de euros, la mayor venta en la historia del Elche, las palabras fueron bastante más cariñosas. "Es un canterano muy apreciado y en un momento determinado tenía que dar ese salto a un equipo mucho más grande en cuanto a nivel", valoró Buitrago.

Por último, el presidente del Elche, que dio por cerrado el mercado, renunciando a la posibilidad de buscar algún jugador que esté sin contrato, ofreció unas pinceladas sobre el desconocido Buba Sangaré. "Es un lateral muy joven. Esperamos que pueda dar un par de golpes sobre la mesa y se convierta en una figura. Viene con ganas e ilusión. Puede parecer un desconocido, pero es lo que buscamos. La dirección deportiva le ve cositas", finalizó.