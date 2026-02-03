El Elche hace un cambio de cromos con mucho riesgo

Entran cuatro, salen tres. El balance del mercado invernal del Elche, numéricamente, parece positivo. Sin embargo, en el ambiente queda una sensación de duda, por la identidad de los cromos intercambiados, posiblemente agravada por una mala racha de resultados, sin victorias en 2026, que ha acercado al conjunto franjiverde al abismo del descenso. Ya solo le superan dos puntos de la zona roja.

Para medirse a la Real Sociedad, Eder Sarabia ya no podrá contar con Rodrigo Mendoza, Álvaro Núñez, que llevaba ausente desde el duelo contra el Valencia, ni Bambo Diaby. Podrá hacerlo con Cepeda, que debutó contra el Barça, Gonzalo Villar, que fue presentado durante el descanso de ese mismo duelo, Tete Morente y Buba Sangaré. Los dos últimos, fichajes de última hora.

El Elche entra en febrero con un intercambio arriesgado, especialmente en la posición de carrilero derecho, donde pierde a un activo valiosísimo de presente como Álvaro Núñez para apostar por una promesa de 18 años como Sangaré. Dudas que añadir a los otros futbolistas que podrían cubrir los diferentes roles del vasco: Héctor Fort es una incógnita por su lesión de hombro, Josan por su edad y John Chetauya por la falta de regularidad a la hora de mostrar un nivel óptimo en la élite.

Por ahí puede tener problemas el Elche, al perder a un sinónimo de polivalencia como Núñez. Un futbolista que Sarabia podía utilizar en diversas posiciones dentro de sus esquemas. A nivel defensivo apenas se le recuerdan errores groseros en el año y medio que ha jugado como franjiverde. En lo ofensivo era más de lo que aparentaba, con mucho tacto en su pie derecho a la hora de centrar y, el curso pasado, un gusto por los golazos que sorprendió a propios y extraños.

Queda por ver lo que puede ofrecer Sangaré con el salto desde el Campeonato Primavera (liga de filiales) de Italia. Parece más bien una apuesta de futuro que sería una sorpresa que la rompiera en el presente. Destila personalidad, la del joven que se aleja de casa (Levante y Roma) para encontrar su sueño. Ahora vuelve a ella para materializarlo. Físico, con recorrido y también con buen pie, en principio no tan fino como el de quien viene a sustituir. Que no se note su edad del DNI.

Gonzalo por Rodri

El otro cambio de cromos, Gonzalo Villar por Rodrigo Mendoza, deja también la duda de lo que pierdes, un futbolista de 16 millones de euros que ha asomado la pata como franjiverde y va a tener que derribar la puerta como rojiblanco. En su lugar llega cerebro y calidad. Y compromiso. Por la sangre de Gonzalo (nadie duda que por la de Rodri también) corre sangre blanca y verde. La del niño que se tuvo que marchar en pleno drama en 2015. La de la promesa que hizo las maletas a las puertas de una pandemia y un ascenso en 2020. No parece haber tomado las mejores decisiones deportivas en su carrera. Se espera que ahora lo compense con esta.

En ataque, la plantilla gana chispa en las bandas y variedad en una zona, la de los extremos, en la que el Elche parecía andar bastante escaso durante el primer tramo de la temporada. Hay depositadas muchas esperanzas en Cepeda, tras un 2024 de ensueño en su país y un 2025 de estancamiento. Necesitaba saltar el charco para demostrar si está para más cosas. El lugar al que lo hacer parece el ideal, sobre todo porque existe mucha confianza en sus capacidades para ayudar desde el primer día. O desde el segundo porque el primero era un reto mayúsculo.

El resto de zonas no se han tocado, exceptuando la salida de un Diaby que no ha terminado de demostrar las condiciones que apuntaba cuando aterrizó en Elche a lomos de un caballo. En este sentido, pese a que Sarabia insiste en que cuenta con opciones de sobra para la posición de central, la manta parece algo corta en esa parte de la cama. Puede hacer frío. Hay tres futbolistas cuyo rendimiento, de momento, es indiscutible: Pedro Bigas, Affengruber y Víctor Chust. Cualquier lesión, sanción o bajón en el estado de forma debe preocupar. Primero se aseguró renunciar a reforzar ese puesto y luego resultó que no se pudo. Ya no hay tiempo para lamentarse. La liga no para. Real Sociedad, Osasuna, Athletic, Espanyol, Villarreal, Real Madrid. El calendario inmediato no es sencillo. Salir de este tramo con aire hablará de la personalidad de este equipo. Y de los resultados del mercado invernal.