Gonzalo Villar: "Me encantaría quedarme en el Elche muchos años"

Cuatro días hace que la vuelta de Gonzalo Villar al Elche es oficial. El club lo desveló con un espectáculo de luces al descanso del partido frente al FC Barcelona. A través de sus redes sociales, la entidad franjiverde ha mostrado el lado más personal de su regreso con una entrevista de diez minutos.

En esta, Villar cuenta como se forjó el sorpresivo anuncio. "Cuando llegué, el sábado, se empezó a organizar la idea. Estaba muy nervioso porque, de repente me dicen, tienes que coger el micro y salir al campo delante de 32.000 personas", declaró el jugador murciano.

"Tenía dudas porque han pasado seis años, no sabía como iba a reaccionar la gente. Al final me dieron ganas de llorar, fue un momento increíble", comenta el canterano del Elche agradeciendo la acogida de la afición.

Diseño del Elche anunciando la incorporación de Gonzalo Villar. / ECF

Sentimiento en la distancia

Pese a los diferentes movimientos en la carrera de Villar, el jugador ha seguido al equipo y celebrado las alegrías como suyas. "Recuerdo el partido del ascenso con el gol de Pere Milla. Me salió llorar. Estaba feliz en Roma, pero yo me quería haber quedado y celebrar ese ascenso", dijo el jugador.

Respecto a la última promoción, Villar admite tener sentimientos encontrados: "Este lo recuerdo de otra manera porque estaba con el Granada peleando por el playoff. Aun así le mandé un mensaje a Christian felicitándole. Aunque estuviera fuera, siempre que le fuera bien al Elche yo estaba feliz".

Gonzalo Villar, durante un partido en su etapa en el Elche / Antonio Amorós

La influencia de Sarabia

Tras el fin de semana, toca volver a entrenar. Allí el jugador coincidió con Eder Sarabia, sobre el cual dijo que siempre le había gustado su forma de trabajar. "No veo la hora de ponerme a su servicio y ver que es lo que quiere de mí", comentó Villar acerca de su nuevo entrenador. Más tarde, el murciano reflexionó sobre su rol en el equipo y se mostró dispuesto a todo. "Vengo a aportar con humildad. Un minuto, diez, noventa minutos, lo que les apetezca".

El Elche CF, su segunda familia

El vídeo continúa con una sorpresa. En esta ocasión, para el jugador. Villar recibió mensajes de sus familiares mostrándole su apoyo y dejando claro que el club franjiverde era su casa. Y así siguió él. "El Elche para mí ha sido un sitio mágico. De pequeño jugué en el Real Murcia, pero no fue hasta que vine al Elche que todo se me abrió. Siempre que venía era algo positivo, siempre jugaba bien". Echando la vista hacia delante, el aún jugador del Dinamo de Zagreb reflexiona sobre su futuro en el club franjiverde: "Otras veces vine, jugué bien y me fui; ahora lo que me encantaría es venir, jugar bien y quedarme para siempre. Me encantaría quedarme aquí muchos años, estabilizar al Elche en primera y, por qué no, hacer un equipo fuerte y aspirar a algo más que la permanencia. Por ambición que no falte".