El ilicitano Buba Sangaré refuerza el lateral derecho del Elche
El futbolista, de 18 años e internacional con las categorías inferiores de España, llega cedido por la Roma hasta final de temporada con opción de compra para suplir la baja de Álvaro Núñez
Un jugador nacido en Elche, de 18 años y procedente de la Roma como última sorpresa del mercado de fichajes de invierno. El ilicitano Buba Sangaré llega cedido al Elche hasta final de temporada, con opción de compra, y refuerza el lateral derecho tras la salida de Álvaro Núñez rumbo al Celta.
Sangaré, pese a nacer en Elche, fue formado en las categorías inferiores del Levante, donde se convirtió como una de las grandes promesas de la cantera granota. La Roma detectó su potencial y pagó un millón y medio de euros en verano de 2024.
El futbolista ilicitano ha estado compitiendo durante la última temporada y media con el filial de la Roma, sin llegar a debutar con el primer equipo. Además, es habitual en las categorías de la selección española. Sin ir más lejos, hace dos semanas jugó un amistoso frente a Italia con la sub-19.
Refuerzo de urgencia
Su incorporación como franjiverde responde a la necesidad que le ha surgido al club de reforzar la posición, tras la salida de Álvaro Núñez al Celta de Vigo por algo más de un millón de euros. Sangaré será inscrito con el filial, por lo que el Elche conserva todavía tres licencias disponibles del primer equipo que podría ocupar con futbolistas en paro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
- Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
- Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
- Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
- Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
- Jubilación en 2026: quiénes podrán acceder al 100% de la pensión contributiva