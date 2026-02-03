El ilicitano Buba Sangaré refuerza el lateral derecho del Elche

Un jugador nacido en Elche, de 18 años y procedente de la Roma como última sorpresa del mercado de fichajes de invierno. El ilicitano Buba Sangaré llega cedido al Elche hasta final de temporada, con opción de compra, y refuerza el lateral derecho tras la salida de Álvaro Núñez rumbo al Celta.

Sangaré, pese a nacer en Elche, fue formado en las categorías inferiores del Levante, donde se convirtió como una de las grandes promesas de la cantera granota. La Roma detectó su potencial y pagó un millón y medio de euros en verano de 2024.

El futbolista ilicitano ha estado compitiendo durante la última temporada y media con el filial de la Roma, sin llegar a debutar con el primer equipo. Además, es habitual en las categorías de la selección española. Sin ir más lejos, hace dos semanas jugó un amistoso frente a Italia con la sub-19.

Noticias relacionadas

Refuerzo de urgencia

Su incorporación como franjiverde responde a la necesidad que le ha surgido al club de reforzar la posición, tras la salida de Álvaro Núñez al Celta de Vigo por algo más de un millón de euros. Sangaré será inscrito con el filial, por lo que el Elche conserva todavía tres licencias disponibles del primer equipo que podría ocupar con futbolistas en paro.