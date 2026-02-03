Oficial: El Elche traspasa a Mendoza al Atlético por 16 millones

Elche y Atlético de Madrid han acordado el traspasado del hasta ahora futbolista franjiverde Rodrigo Mendoza en la jornada de este lunes, último día del mercado invernal de fichajes. El coste de la operación es de 16 millones de euros y supone el mayor traspaso en la historia de la entidad ilicitana.

Mendoza, que firma como rojiblanco hasta junio de 2031, se pondrá a las órdenes de Diego Pablo Simeone y da un salto en su carrera deportiva, tras una etapa en el Elche que cierra con 71 partidos oficiales disputados y 6 goles. Ha sido internacional sub-21 y disputó el pasado Mundial sub-20 de Chile, llegando incluso a entrenar con la absoluta, a las órdenes de Luis de la Fuente.

Esta temporada, Rodrigo Mendoza empezó el curso como titular indiscutible y sonando para numerosos clubes europeos de élite, pero el Elche cerró su renovación y amplió su cláusula de rescisión hasta los 20 millones de euros. El Atlético de Madrid le seguía desde hace tiempo y con su incorporación incorpora talento, calidad y futuro para su medular, en una importante apuesta de la dirección deportiva ahora liderada por Mateo Alemany.

Rodrigo Mendoza pugna con Lamine Yamal durante el Elche-Barça / Áxel Álvarez

En la 2025-2026, Mendoza ha participado en 19 partidos con el Elche, sumando un total de 1.033 minutos y anotando dos goles, uno al Levante en liga y otro a Los Garres en Copa del Rey. En su despedida como franjiverde fue titular y disputó el partido completo contra el Barça, en el descanso de cuyo partido se anunció, por sorpresa, el fichaje del que posiblemente sea su sustituto en los roles que reparta Eder Sarabia, el centrocampista Gonzalo Villar.