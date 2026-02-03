Elche CF
Rodrigo Mendoza hace historia: la mayor venta del Elche en más de cien años
El nuevo futbolista del Atlético de Madrid supera en el ranking de traspasos franjiverde a Lucas Boyé
El traspaso de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid, cifrado en 16 millones de euros, supone la mayor venta del Elche en sus más de cien años de historia. La cifra acordada, pese a no llegar al montante de su cláusula de rescisión, es un espaldarazo económico al club, sobre todo al tratarse de un canterano que llegó sin coste en categorías inferiores.
La venta del murciano le permite colocarse en el primer lugar del ranking histórico de traspasos del Elche, adelantando en el mismo a Lucas Boyé, que se marchó al Granada en 2023 por casi 9 millones de euros. La diferencia entre Mendoza y el atacante argentino, que actualmente milita en el Alavés, es sustancial. El podio lo cerraría otra venta reciente, la de Nico Fernández Mercau el pasado verano al New York City estadounidense por 8 millones de euros.
Por detrás de los tres primeros clasificados de esta tabla de las mayores ventas en la historia del Elche quedarían el brasileño Jonathas, traspasado en el verano de 2015 a la Real Sociedad por 7,2 millones de euros (la cantidad total fue el doble, pero la entidad ilicitana poseía el 50% de sus derechos económicos), el colombiano Carlos Sánchez, por el que el Aston Villa inglés pagó 6 millones de euros en 2014; y el carrilero, también colombiano, Mojica, vendido al Villarreal en 2022 por 5,5 millones de euros.
Top 10 traspasos en la historia del Elche
- Rodrigo Mendoza (16 millones de euros)
- Lucas Boyé (8,74 millones de euros)
- Nico Fernández Mercau (8 millones de euros)
- Jonathas (7,2 millones de euros)
- Carlos Sánchez (6 millones de euros)
- Johan Mojica (5,5 millones de euros)
- Nico Castro (5 millones de euros)
- Gonzalo Villar (5 millones de euros)
- Sory Kaba (4 millones de euros)
- Emiliano Rigoni (3,8 millones de euros)
Fuente: Transfermarkt
Mayores traspasos de españoles
Todos ellos ya muy por debajo de un Rodrigo Mendoza que, por mucho, el español por el que el Elche ha sacado mayor tajada económica. En la segunda posición de este ranking nacional queda, curiosamente, Gonzalo Villar, que acaba de regresar al Elche en este mercado invernal y que en enero de 2020 se marchó a la Roma por 5 millones de euros. El podio español lo cerrarían, empatados, Pere Milla y Juan Cruz, que dejaron 3 millones de euros cada uno cuando se marcharon al Espanyol (2023) y a Osasuna (2020), respectivamente.
