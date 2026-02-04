Los 9 regresos al Elche de la era Bragarnik

Como en casa, en ningún sitio. Gonzalo Villar y Tete Morente, dos de los cuatro fichajes invernales del Elche, regresan al club del que salieron en su día. Y lo hacen, aparentemente, con la felicidad del que ha pasado frío lejos del calor de su hogar. No son los primeros casos franjiverdes. De hecho, con Christian Bragarnik, se ha convertido en algo bastante habitual.

Desde que el empresario argentino tomará el timón de la nave ilicitana ya son nueve futbolistas los que han regresado al Elche. En casa una de las últimas siete temporadas (Bragarnik adquirió el club en diciembre de 2019 y su primera ventana de fichajes fue la de enero de 2020) ha habido algún retorno, excepto en la 2022-2023... la del descenso a Segunda División. Una buena cábala para supersticiosos.

Los primeros de Bragarnik

Los primeros en volver a casa de la mano del argentino fueron Víctor Rodríguez y Jonathas, que ya fueran compañeros en la 2014-2015, formando un importantísimo dúo ofensivo, y que se reencontraron en la segunda vuelta de la 2019-2020, celebrando juntos el ascenso a la máxima categoría.

Había pasado el tiempo y el rendimiento de ambos no volvió a ser el mismo que antaño, aunque dejaron nuevamente un buen recuerdo en la parroquia franjiverde. El brasileño disputó 16 partidos y marcó 7 goles y el catalán jugó 8 partidos esa campaña y otros 19 la siguiente en la élite.

En esa 2020-2021 el "repatriado" fue Cifu, canterano que había salido rumbo a Málaga en enero de 2016 y que hizo las maletas de vuelta casi un lustro después. En su segunda etapa como franjiverde no tuvo demasiado protagonismo, disputando únicamente 11 partidos.

Enzo Roco

Para la 2021-2022 el fichaje de vuelta que cerró Bragarnik fue el del central chileno Enzo Roco, que había dejado muy buenas sensaciones como joven valor en la 2014-2015 y que volvió a pisar la ciudad de las palmeras mucho más maduro, como pilar defensivo en Primera.

Roco permaneció dos cursos más en el Elche, con un rendimiento notable en el primero de ellos y un acusado bajón, en la línea general del grupo, en la fatídica 2022-2023: 32 y 23 partidos, respectivamente, viendo puerta en una ocasión, contra el Sevilla en uno de sus primeros encuentros con la franja puesta de nuevo en el pecho.

Sergio León y San Román

El paréntesis de la 2022-2023, sin retornos a Elche, se compensó en la 2023-2024 con dos futbolistas repescados, uno en cada extremo del terreno de juego: el delantero Sergio León, que había sido Pichichi en Segunda como franjiverde en la 2015-2016, y el portero San Román.

El atacante duró poco de vuelta, apenas medio año, en el que disputó 14 partidos y vio puerta en tres ocasiones. El cancerbero, muy querido en el vestuario, aunque suplente siempre, permaneció dos campañas en las que defendió la portería ilicitana en 22 partidos y celebró el ascenso de la temporada pasada.

Sory Kaba

Un ascenso del que también formó parte Sory Kaba, cedido por Las Palmas en la 2024-2025. Otro canterano de vuelta, que en su día dejara una buena cifra económica en forma de traspaso al Dijon francés en 2019 y que ambicionaba ser la referencia ofensiva de Eder Sarabia.

Pese a no contar con galones de titular, el guineano marcó algún gol clave, como por ejemplo el del día del Málaga en la penúltima jornada que sirvió para abrir el marcador a un cuarto de hora del final. En total participó en 27 partidos y anotó cuatro dianas.

Ahora, a este grupo de futbolistas traídos de vuelta a Elche por parte de Bragarnik se suman Gonzalo Villar y Tete Morente. El primero vivirá su tercera etapa en la entidad, ya que estuvo en las categorías inferiores hasta 2015 y después regresó al primer equipo entre agosto de 2018 y enero de 2020. El segundo retorna después de haber firmado con el Lecce italiano tras su periplo ilicitano (2020-2024). Ambos lo hace con la misma sensación positiva: la de estar en su casa. Hogar, dulce hogar.