La cuesta de enero del Elche... se prolonga en febrero

La Real Sociedad, Osasuna y Athletic esperan durante el mes de febrero a un Elche necesitado de puntos y que todavía no sabe lo que es ganar en 2026 tras un enero con tres derrotas y dos empates en liga.

El equipo ilicitano, tras un notable arranque de temporada y un buen cierre del año natural, ha visto reducida a solo dos puntos su ventaja sobre la zona de descenso, por lo que está obligado a reaccionar en las próximas jornadas para alejarse del peligro ante tres rivales frente a los que empató en la primera vuelta.

El calendario de febrero depara al Elche tres partidos, que podrían ser cuatro en función de la fecha definitiva del encuentro en el Martínez Valero ante el Espanyol, previsto para el fin de semana del cambio de mes.

Rivales del norte

El conjunto ilicitano abrirá febrero con la visita del sábado (21 horas) a la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma del campeonato. Los donostiarras han mejorado sus resultados desde la llegada de su nuevo técnico y, además, es un rival históricamente adverso para el Elche en San Sebastián.

El siguiente compromiso tendrá como escenario el Martínez Valero el viernes 13 (21 horas), con Osasuna como rival. El conjunto navarro, que actualmente supera al Elche en la clasificación, es uno de los posibles rivales directos en la lucha por la permanencia.

John Chetauya intenta robar el balón a Ante Budimir / Jesús Diges / EFE

Osasuna baja de forma notable su rendimiento como visitante, por lo que el partido se presenta como una buena oportunidad para que el Elche recupere la solidez como local. En el duelo de la primera vuelta ambos equipos empataron, por lo que también estará en juego el golaveraje particular.

Visita a San Mamés

Una semana después, y de nuevo en viernes, el Elche visitará San Mamés para medirse al Athletic Club (21 horas), un rival que por las circunstancias de la clasificación se ha convertido también en potencial adversario directo en la pelea por la salvación.

El encuentro tendrá un componente especial para el técnico del Elche, Eder Sarabia, aficionado del Athletic e hijo de una leyenda del conjunto vasco como Manolo Sarabia, ya que será la primera vez que se siente como primer entrenador en el banquillo de San Mamés.

Sarabia, en la previa del Elche-Athletic de la jornada 9 / ECF

Si LaLiga fija el siguiente compromiso el viernes 27 o el sábado 28, el Elche cerrará febrero con un partido más en su estadio, en esta ocasión ante el Espanyol.