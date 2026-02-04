Otro gafe para salir del bache

De gafe en gafe y tiro porque me toca. El Elche viene de intentar salir de su bache actual de resultados contra el Barça, al que no derrotaba desde hace medio siglo y contra el que acumulaba una colección de partidos perdidos de manera consecutiva, y afrontará el siguiente reto en una ciudad tan bella como de mal recuerdo para los ilicitanos: San Sebastián. Allí solo han ganado una vez. En Segunda División.

Imagen de la última visita del Elche a la Real Sociedad, en 2023 / Juan Herrero/EFE

En total, los franjiverdes han visitado a la Real Sociedad en 23 ocasiones en partido oficial, todas en liga a excepción del partido de vuelta de semifinales de Copa de 1969, en la que incluso consiguiendo un hito histórico, la clasificación para la única final de este torneo en su centenaria vida, salió goleado del vetusto Atocha (4-1) y tuvo que jugar un duelo de desempate en el Santiago Bernabéu.

La única victoria

En tierras donostiarras, el balance del Elche es de solo una victoria, tres empates y 19 derrotas. Allí ha perdido en sus últimos cinco encuentros disputados... sin ver puerta. El último gol franjiverde en San Sebastián lo anotó Jorge Molina, de penalti, el 24 de enero de 2010... y sirvió para conseguir regresar con la única sonrisa plena del viaje que separa las ciudades de los clubes franjiverde y blanquiazul. Eso sí, fue en la categoría de plata. En Primera los ilicitanos no han podido ganar nunca en 19 intentos.

Jorge Molina celebra su gol a la Real en 2010 / José Ignacio Unanue

Aquella jornada invernal en la que Molina aprovechó un penalti cometido por Claudio Bravo sobre Trejo que, además, costó la expulsión al guardameta chileno en los primeros compases del encuentro, el triunfo del Elche sirvió además para hacer un favor a su eterno rival, un Hércules que se proclamó campeón de invierno, aprovechando el tropiezo de la Real, que en ese partido desperdició una pena máxima.

Derrotas sin ver puerta

Desde entonces, el Elche acumula penurias en tierras vascas. Enlazó dos goleadas en 2014, en temporadas distintas, por 4-0 (doblete de Griezmann incluido) y 3-0 (triplete del mexicano Carlos Vela). Posteriormente ha sido más competitivo, pero sin encontrar la manera ni de puntuar ni de marcar. En la 2020-2021 (2-0, ambos tantos en el tramo final), en la 2021-2022 (1-0, Oyarzabal a diez minutos de la conclusión del choque) y en la 2022-2023 (2-0, con el partido abierto hasta el descuento) el Elche siguió acumulando derrotas.

La Real celebra un gol en 2014, ante la desesperación de Tyton, portero del Elche / EFE

También lo hizo antes, no en Anoeta sino en Atocha, donde su máximo botín fueron empates sin goles en 1975 y 1977. Su primera visita a la Real Sociedad en partido oficial acabó con un atractivo 4-2 en octubre de 1959, quinto encuentro del Elche en la máxima categoría de su historia. Los goles de Cayetano Ré y Fuertes no sirvieron para conseguir botín alguno, pero dieron presencia a los franjiverdes en una élite en la que el Barça ya sabía lo que era hincar la rodilla ante el conjunto que por entonces dirigía César Rodríguez.

Noticias relacionadas

Ahora, al Elche le vuelve a tocar luchar contra el presente y el pasado para mejorar su futuro. Este sábado, un nuevo reto. Todo apunta a que para conseguir salir del bache actual de resultados, los hombres dirigidos por Eder Sarabia van a tener que romper algún gafe. En San Sebastián se les presenta una nueva oportunidad de hacerlo.