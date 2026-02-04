Hacienda insiste en que el "pagaré trucho" de Anguix no era un medio válido para evitar el descenso del Elche en 2015

Este miércoles ha tenido lugar la penúltima sesión del juicio del "pagaré trucho" del Elche con el que el entonces presidente del club ilicitano, Juan Anguix, principal acusado en la causa, intentó evitar el descenso administrativo, que finalmente se produjo, en el año 2015.

En la misma se han producido pocos avances, a la espera de la última cita, prevista para dentro de dos semanas (18 de febrero) en la que deberá declarar el propio Anguix. La principal novedad ha sido el adelantamiento en la declaración de dos de los acusados (Luis Sans y José María Garrido) y la retirada de este grupo de Jerónimo Prado.

Juan Anguix, el día de su dimisión como presidente del Elche / ANTONIO AMORÓS

Este último, que solo estaba denunciado por José Sepulcre, expresidente del Elche, quien ha decidido retirarse del proceso, fue el secretario del Consejo de Administración en los pocos meses de la era Anguix; y finalmente ha declarado como testigo, a petición del fiscal, asegurando que no tenía conocimiento de la veracidad del pagaré y que su única participación con el mismo fue llevarlo, en blanco, a Madrid, para entregárselo a Anguix.

Prado también ha reconocido que tenía conocimiento de que el valenciano estaba buscando financiación para el Elche de forma activa y que pagó con fondos externos al club parte de los retrasos que había en las nóminas salariales de los empleados de la entidad.

Hacienda y UBS

Además de Prado, Sans y Garrido, en la cita de este miércoles han declarado la inspectora y la técnico de Hacienda que llevaron este tema en 2015, y el representante legal en España de UBS Europe, la firma financiera que teóricamente soportaba el famoso pagaré.

Las trabajadoras de Hacienda han seguido la misma línea de la declaración en la sesión anterior de la jefa de recaudación, confirmando que el pagaré no era un medio válido para solventar la deuda inaplazable (3,5 millones de euros) que tenía el Elche por las retenciones del IRPF de los trabajadores y que provocaban el descenso administrativo. El único modo de hacerlo era en efectivo o por transferencia inmediata.

Jerónimo Prado, Ramón Villaverde y Juan Anguix, en el banquillo de los acusados, este miércoles. / AXEL ALVAREZ

Por lo tanto, Hacienda en ningún momento, según su versión, otorgó el certificado positivo a la deuda inaplazable del Elche y la sanción del descenso acabó siendo ratificada. Las trabajadoras han admitido que se quedaron el pagaré en depósito ante la insistencia de Anguix, pero que no lo examinaron para saber si era falso o auténtico. En este sentido, durante el juicio se ha emitido una rueda de prensa inmediatamente posterior al anuncio del descenso de Anguix y Ramón Villaverde, también acusado y miembro de aquel Consejo de Administración, en la que la versión que se defendía en la misma no concuerda con la facilitada durante las dos vistas por parte de Hacienda.

Por su parte, el representante legal de UBS Europe ha confirmado que los documentos presentados bajo su firma no tienen nada que ver con ellos, informando que la persona que los manipuló no ha sido traída al juicio, aunque inicialmente estaba entre los investigados.

Sans y Garrido

Los dos primeros acusados en declarar en el juicio han sido Luis Sans y José María Garrido, que trabajaban para una consultoría que hizo gestiones, bajo petición de Anguix, para encontrar financiación para el Elche en aquella época. Ambos han seguido la misma línea en su declaración de este miércoles, argumentando que presentaron la situación del Elche a varias entidades internacionales y ninguna vio clara participar en ella.

Sans y Garrido admiten que estuvieron presentes en una de las reuniones en Madrid con Hacienda, por petición de Anguix, pero que no participaron en la misma, ya que el objetivo del valenciano era tratar de convencerles de que tenía la situación controlada de cara a conseguir la mencionada financiación, según han declarado.

Además, ambos se han escudado en el tiempo que ha pasado, más de diez años, para no recordar ciertos detalles sobre los que han sido interrogados, como algunos intercambios de correos electrónicos, lo que ha provocado algo de enfado en el fiscal. Tras concluir la sesión de este miércoles, el juicio se cerrará el día 18 con las declaraciones de Anguix y el resto de acusados que quedan por dar su versión ante la jueza.