David Affengruber, jugador del Elche, muestra su faceta más personal en redes

¿Qué hay más allá de los noventa minutos? Muchos aficionados al fútbol se preguntan interesándose por los jugadores. David Affengruber, jugador del Elche, ha decidido dar respuesta a esa cuestión. Junto a su mujer Michelle, ha comenzado el canal Affi’s Overtime. En él, el aficionado franjiverde podrá ver desde el día a día de la pareja hasta análisis postpartido del central.

El Affengruber más integrado

En el primero de los tres vídeos que han subido hasta el momento, el central lleva al espectador a lo largo de un día de entrenamiento. Poco después de despertar, el jugador ya se dirige al Martínez Valero. "Nuestra pequeña gema", añade el austriaco al llegar al estadio. Allí, junto a Pedro Bigas, tiene como tradición comenzar el día con un café con los utilleros del club.

David Affengruber y Víctor Chust se dan la mano tras una acción defensiva exitosa. / Europa Press

El día elegido coincidió con el inicio de la semana de entrenamientos. Así explica Affengruber las sesiones de recuperación con Sarabia: "Mucho trabajo con el balón, un poco de rondo y simulacros de pases. Corremos un poco y después al gimnasio". Al volver a casa, el austriaco muestra que las siestas ya se han convertido en un hábito clave en su rutina de descanso.

Uno más en los días de partido

La transparencia de la familia Affengruber no solo se limita a las sesiones de preparación. En los vídeos, el espectador ve cómo prepara el central un partido ante rivales de la talla de Real Madrid y FC Barcelona. "Afronto cada partido de la misma forma. Todo puede pasar. Por eso pienso que podemos ganar a cualquiera", afirma el jugador previo al partido contra los de, por entonces, Xabi Alonso.

Kylian Mbappé y David Affengruber disputan un balón durante un partido de liga. / Associated Press/LaPresse / LAP

Al mismo tiempo, estos dan acceso a declaraciones inéditas del jugador acerca de la actuación del equipo. "Pienso que debimos ganar, pero si te fijas en como se desarrolló el partido, el empate está bien", añadía tras el encuentro frente al Real Madrid. A lo largo de los minutos, Affengruber desentraña el trabajo del cuerpo técnico de Eder Sarabia. El jugador comenta que, según conocen la alineación rival, el entrenador bilbaíno comienza una sesión de vídeo personalizada como último retoque antes de salir al campo. Esta atención al detalle es la que sorprende al jugador. “¿Qué fueron, veinte pases sin que el Real Madrid la tocara? Creo que es exactamente el tipo de gol que el entrenador imagina”, añade el austriaco sobre el tanto de Aleix Febas.

Momento de autorreflexión

Durante los análisis postpartido, Affengruber se muestra abierto a comentar su rendimiento por bueno o malo que sea. “Lo afronté como cualquier partido. Me alucinó su agilidad. Pero bueno, no marcó. Si un jugador de su nivel acaba frustrado es síntoma de un buen trabajo”, declaraba tras su emparejamiento con Kylian Mbappé. Sin embargo, tras medirse con el FC Barcelona, el jugador no pudo marcharse con la misma alegría. “Hicimos un marcaje al hombre y muchas veces me movía por el campo para permitir balones a nuestra espalda. Pero daba igual quien jugara arriba, tienen todos mucha calidad y nosotros no jugamos bien”, añadía sobre Raphinha y el ataque culé.

En ese partido, el austriaco pudo vivir un momento muy especial, su primera capitanía. “No me lo esperaba. Fue algo especial, más aún en un partido como este. Ser capitán en una de las grandes ligas es muy importante para mí”, declaró. Por ello, el central confiesa estar nervioso porque tenía que hacer tareas diferentes a las habituales, pero confía en acostumbrarse haciéndolo más partidos.