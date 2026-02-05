El Elche presenta a sus tres últimos fichajes: dos ilicitanos en adopción... y otro desde la cuna

Tres refuerzos y un deseo común: volver a un lugar de grato recuerdo. Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré. Los dos primeros, con un extenso recorrido con el que ambos califican como el "club de su vida". El tercero, un chico que nació y creció en una ciudad de la que salió muy pronto, con apenas 11 años. Pero a la que siempre ha querido volver para "jugar aquí".

Son los tres fichajes que realizó el Elche en los últimos días del mercado de fichajes, presentados en la tarde de este jueves en las instalaciones de Port Hotels, patrocinador del club franjiverde. Para los mandatarios del club, suficiente para afrontar las dolorosas bajas (al menos en lo deportivo) de Rodrigo Mendoza, el mayor talento que tenía la plantilla, y Álvaro Núñez, uno de los intocables que tenía Eder Sarabia.

El acto, además, contó con la presencia del director general Pedro Schinocca. No del propietario Christian Bragarnik, quien está de vuelta en Sudamérica una vez el mercado de fichajes ha finalizado.

Gonzalo Villar

Precisamente sobre la alargada sombra que deja Mendoza, venta más cara en la historia del club por un valor de 16 millones y otros tres en variables, fue preguntado Gonzalo Villar. El murciano, en su tercera etapa como franjiverde, no quiere oír hablar de comparaciones: "Yo no vengo a reemplazar a nadie. Vuelvo a Elche para ser Gonzalo Villar y estoy convencido de que mejoraré mi anterior etapa en Elche".

El centrocampista de 28 años llega cedido por el Dinamo de Zagreb hasta final de temporada, pero su incorporación incluye una opción de compra. El jugador, antes de redebutar, ya piensa en seguir por muchos años más. “Para mí Elche significa todo. Es volver a casa. No tuve que mirar contrato ni nada. Espero que esto no se quede en seis meses, quiero que sea al menos por tres años más”, declaró entre sonrisas.

Villar aclaró situaciones de pasados mercados, en las que su intención muchas veces fue la de volver... pero por distintos motivos no se pudo dar. “Todos nos acordamos un poco de mi salida a Roma. Las puertas siempre han estado abiertas. En otras ocasiones se ha intentado volver, pero son situaciones muy complicadas en las que se tienen que poner muchas partes de acuerdo. Han pasado seis años… pero vuelvo siendo mucho mejor futbolista. Agradezco mucho al club esa petición que me han aceptado de volver”, dijo.

“Llevaba mucho tiempo en el que veía al Elche y sentía mucha envidia. Creo que puedo aportar muchísimo porque el estilo de Eder Sarabia me va muy bien”, reveló sobre su posible adaptación al esquema franjiverde. Además, el canterano del Elche se ve preparado para competir y al 100% físicamente, pero algo falto de ritmo tras un mes sin jugar en Zagreb. "Pacheta ha sido un entrenador muy especial para mí... pero espero que Eder lo termine siendo todavía más", finalizó.

Tete Morente

El extremo Tete Morente, que salió del club hace una temporada y media rumbo al Lecce italiano, también se mostró agradecido por la oportunidad de volver a la que considera "su casa". "He estado en muchos clubes, pero en ninguno tanto tiempo como aquí. Es el único que considero como tal mi casa", garantizó el gaditano.

El futbolista, que firma hasta junio de 2028, fue contundente al expresar el motivo que le llevó a aceptar su regreso a Elche: "Tenía muchas ganas de volver a ponerme esta camiseta en el estadio Martínez Valero". Además, explicó la intrahistoria de su regreso a la entidad franjiverde. los motivos de su adiós hace algo más de un año y medio. “Yo la Serie A siempre la he visto como una gran oportunidad. En aquel momento decidí tomar ese camino y no considero que sea un error. El verano pasado ya estuvimos hablando y se intentó mi vuelta, pero no se pudo llegar a dar. Ahora, gracias a dios, estoy de vuelta”, desarrolló.

Morente dijo estar listo físicamente para debutar este sábado (21 horas), en Anoeta frente a la Real Sociedad. "Sarabia nos ha pedido que nos integremos pronto en el equipo y que nos adaptemos a lo que pide. Al final, es un vestuario que ya me conoce: soy una persona muy cachonda que busca hacer piña por lograr el objetivo. Voy a ayudar en todo lo que se pueda”, añadió. El nuevo jugador franijverde, que ahora inicia su segunda etapa en el club, desveló que tanto Bragarnik como Sarabia ya le han dicho la posición en la que jugará: la banda derecha.

Buba Sangaré

Buba Sangaré cumple varios requisitos este mercado en clave franjiverde. Es el más joven (cumplirá 19 años en agosto), el menos conocido para el aficionado en general... y el único que es ilicitano desde la cuna. Se marchó a la cantera del Levante joven, pero tiene pasado en equipos formativos de la ciudad. Y el sueño de vestir la camiseta del club de su ciudad, según desvela, siempre ha estado presente.

“Estoy muy feliz de estar aquí con mi familia y con mi gente. Siempre he querido jugar aquí. Me considero un jugador muy agresivo defensivamente y al que le gusta el uno contra uno”, dijo sobre sus aspiraciones en el club y sus condiciones futbolísticas, todavía por desarrollarse algunas de ellas.

Eso sí, no será una incorporación de rendimiento inmediato. El lateral diestro, que llega cedido por la Roma hasta final de temporada, con opción de compra; llega al club con unas molestias físicas que le impedirán estar este sábado en Anoeta. "Para las próximas semanas ya estaré disponible", añadió, sin aclarar el tiempo que necesitará.

Noticias relacionadas

El ilicitano, pese a su juventud, no se siente presión por la experiencia de integrarse en la dinámica de un equipo de Primera División. “No me preocupa (la exigencia del Elche). He estado en dinámica de primer equipo de la Roma y ya no me pudo la presión. Daré el máximo cada día para estar a la altura del equipo”, destacó. “Había otros clubes españoles interesados… pero en cuanto escuché Elche solo quise venir aquí. Esta es mi casa", dijo el jugador, finalizando su turno de respuestas con un mensaje común respecto a sus compañeros: el de volver a su casa.