Pedro Schinocca: "¿La renovación de Febas? Hasta que existan posibilidades lo vamos a intentar"

"Un buen mercado" en el que el Elche "ha cumplido". Ese es el diagnóstico, a grandes rasgos, del director general del Elche, Pedro Schinocca, una vez cerrada la ventana de fichajes invernal. El mandatario argentino aprovechó la presentación de Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré para valorar el papel de la dirección deportiva durante el mercado... y sobre todo para lanzar un mensaje no demasiado optimista sobre la renovación de Aleix Febas.

"Es un gran jugador que siempre lo ha dejado todo por el club. Lo ha mostrado siempre y lo está mostrando ahora pese a que termina contrato el 30 de junio. Es cierto que se ha presentado una oferta por la que todavía no hemos tenido respuesta. Él debe de elegir lo mejor para su carrera, debe de ser un proceso complejo para él", desveló Schinocca.

El "14" del Elche termina contrato en junio y, según ha podido saber este periódico, ya ha sido sondeado por varios clubes de Primera y del extranjero. El propio director general del club, además, deja entrever que el acuerdo todavía está lejano. Sobre si confía en poder resolver su continuidad como franjiverde, Schinoca dijo que "es complicado dar una respuesta por las fechas en las que estamos. Estamos con la ilusión de que pueda continuar con nosotros por lo que representa para el club, para el equipo y para el modelo. Hasta que existan posibilidades lo vamos a intentar".

Febas celebra su gol al Madrid, con Álvaro Núñez felicitándole / Pablo Miranzo/EFE

Una vez aparcada (que no cerrada) la carpeta de Febas, el argentino valoró positivamente la actuación de la dirección deportiva en el mercado de fichajes. "Independientemente de los jugadores que llegaron, creo que el club estaba en una buena posición respecto a la plantilla. Es cierto que hemos tenido lesiones importantes que nos han afectado, pero las hemos intentado corregir. Hemos redondeado un buen mercado, con situaciones concretas, y hemos cumplido", aclaró al respecto.

La banda derecha, "depende de cómo se mire"

Sobre el papel, la posición que más perjudicada ha quedado tras el mercado es la del lateral derecho. El club ha perdido a Álvaro Núñez, un imprescindible para Eder Sarabia, y ha firmado como sustituto a Buba, un chico de 18 años con una gran proyección, pero sin experiencia en la élite. Sin embargo, Schinoca aportó una visión más amplia sobre la situación: "Depende de cómo uno lo mire. Creo que tenemos varias alternativas con la llegada de Tete (Morente), puede incluso jugar Yago de Santiago... hay distintas opciones que se pueden dar a nivel táctico. Creo que hemos quedado compensados".

Pedro Schinocca, a la izquierda, y Tete Morente, a la derecha. / Matías Segarra

Respecto a lo deportivo, con el Elche a solo dos puntos del descanso tras una notable primera vuelta, el director general franjiverde pretende transmitir tranquilidad. "Ese primer análisis de preocupación sí que surge. Pero cuando uno va al detalle del partido, el club sigue manteniendo la línea. En muchos partidos hemos sido superiores pero situaciones concretas nos han hecho perder puntos o el partido. Cuando se hace un análisis integral, tenemos la confianza de que vamos a hacer una buena segunda vuelta y cumplir con el objetivo", deslizó.

"Creo que los jugadores que han salido no estaban teniendo minutos por lo que no debería de afectarnos. En el primer caso (Bambo Diaby), es un activo nuestro que no queríamos que se desvalorice y, en el otro (Álvaro Núñez), es un jugador que tenía una lesión y que contractualmente tenía una situación que nos podía perjudicar. La tratamos de resolver de la mejor manera posible. No creo que el equipo sufra en ese sentido", finalizó sobre si piensa que el club necesitaba un central para completar la plantilla.