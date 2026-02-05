La Real Sociedad dilata su estado de gracia antes de recibir al Elche

Sábado, 21 horas. Real Sociedad-Elche, en San Sebastián. Visita siempre complicada a un estadio gafe por defecto para el club franjiverde. Pero al que, además, se suma el excelente momento deportivo que atraviesa el conjunto donostiarra... y el bache por el que pasa el Elche. Los de Anoeta, nueve partidos sin perder. Los del Martínez Valero, seis sin ganar. Dos tendencias opuestas, que representan el mejor momento de la temporada de uno y el peor del otro.

De la importante distancia competitiva surgida entre ambos durante el último mes y medio tiene gran culpa Pellegrino Matarazzo. Nacido en Estados Unidos, pero con familia italiana, llegó al banquillo durante el parón navideño, tras la destitución de Sergio Francisco (entrenador que visitó el Martínez Valero en la primera vuelta) y un breve paso del interino Ion Ansotegui.

Con una dilatada experiencia en la Primera División alemana, Matarazzo ha devuelto el gen competitivo a una Real Sociedad que, a su llegada, era 16º clasificado a solo dos puntos del descenso. Seis semanas después, ha metido al equipo octavo tras sumar 11 puntos de 15 posibles. De coquetear con los puestos de descenso, a situarse en la pelea por plazas europeas.

El técnico italoestadounidense ha encadenado esta importante racha con un calendario muy delicado. Atlético de Madrid (empate), Getafe en el Coliseum (victoria), el líder Barça (victoria), un rival europeo como el Celta (victoria) y un derbi en San Mamés (empate). Cinco partidos de liga, cuatro ante rivales nivel Europa, que han servido a la Real para retomar el pulso a la competición justo antes de recibir al Elche.

Pellegrino Matarazzo, durante un partido. / Uwe Anspach/dpa

Al rendimiento en liga, donde es el equipo más en forma tras Real Madrid, Barça y con idéntica racha que el Atleti, se suma una gran actuación en Copa del Rey. Por tercer año consecutivo, el conjunto donostiarra jugará las semifinales del torneo. Eliminó a Osasuna el pasado 13 de enero en una agónica tanda de penaltis y superó ayer miércoles al Alavés en cuartos, en Mendizorroza, pese a verse por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones (2-3).

Mandíbula de hierro

La llegada de Matarazzo al banquillo ha aportado a la Real Sociedad una elevada capacidad de reacción a los goles rivales. De hecho, el próximo rival del Elche reaccionó tras un gol rival frente a Getafe, Atleti y Barça (además de Alavés, en Copa). Es uno de los factores que se ha ensalzado en distintas comparecencias desde el vestuario donostiarra, en el que se destaca el calado de su mensaje, la vitalidad que aporta y el click que ha hecho en el grupo. Sobre todo en Mikel Oyarzabal.

Noticias relacionadas

El héroe de la última Eurocopa de España ha recuperado su mejor versión desde la llegada del preparador italoestadounidense. Cinco goles suma en el último mes, misma cifra que logró en los primeros cuatro meses y medio de competición (uno de ellos precisamente en el Martínez Valero, de penalti). El "10" comanda, desde el verde, a una Real Sociedad que ha vuelto a su mejor versión en este 2026... justo antes de recibir a los de Eder Sarabia.