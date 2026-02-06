Primera División | Jornada 23
La previa del Real Sociedad-Elche: Ganar, empatar o sufrir
El gran momento del conjunto txuri-urdin pone a prueba al bloque de Eder Sarabia, que llega a Anoeta necesitado de puntos
Tete Morente y Gonzalo Villar viajan con el grupo y están listos para debutar, pero el 'Pichichi' Rafa Mir sigue al margen
No parece el escenario ideal... pero debe ser en Anoeta. El Elche, que no gana lejos del Martínez Valero desde que celebró un ascenso en Riazor, visita a la Real Sociedad este sábado (21 horas). Los de Eder Sarabia llegan a San Sebastián tras un inicio de 2026 difícil, sin victorias. Cinco jornadas, dos empates y tres derrotas. Por el camino, muchos puntos que volaron, sobre todo en el tramo final, y que sitúan al club franjiverde como 13º clasificado, a solo dos puntos del descenso. Además, dejan una certeza: con solo rendir en el Martínez Valero no va a ser suficiente.
Para revertir esa etiqueta, la de peor foráneo de toda la Primera División, el Elche contará con tres de sus cuatro últimos fichajes. Lucas Cepeda (ya debutó ante el Barça), Tete Morente y Gonzalo Villar. El tridente está listo para vestirse de corto y aportar en Donosti, en boca del propio Sarabia. Cepeda y Tete, aportando en los carriles. Villar, para jugar por dentro en el cambio de cromos por Rodrigo Mendoza. Sobre el papel, el que más opciones tiene para ser de la partida es el extremo gaditano, ex de la Lecce, ya que Sarabia no podrá contar en la banda diestra con Héctor Fort (lesión en el hombro), con Josan (problemas musculares)... ni con el último fichaje invernal, Buba Sangaré.
El lateral ilicitano tuvo molestias físicas durante su último partido con el filial de la Roma. Se le han hecho pruebas y, de momento, se ha decidido que trabaje al margen del grupo durante las próximas sesiones. Esto podría abrir la puerta del once a Tete Morente como carrilero. No es una posición nueva para él, ya que jugaba ahí durante la etapa de Sebastian Beccaece. Eso sí, entonces actuaba por la izquierda. Ahora, la propiedad le recupera pensando en que refuerce la derecha.
Respecto al listado de bajas, Sarabia recupera a dos hombres clave, pero mantiene a otro fuera de la convocatoria. Pedro Bigas está preparado físicamente y, según el técnico, listo para tener minutos. Se ha ejercitado con un aparatoso vendaje en la pierna derecha (misma de la lesión) durante la semana, pero podría reaparecer. También vuelve Aleix Febas tras cumplir ciclo de amarillas, en medio de todo el ruido generado a lo largo de la semana con su posible (y poco probable) renovación.
El que seguirá una semana más en el dique seco es Rafa Mir. El 'Pichichi' del equipo, con seis dianas, todavía no está del todo recuperado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Su reaparición deberá de esperar. Con su ausencia, Álvaro Rodríguez y André Silva apuntan a ser los delanteros en Donosti. La otra gran duda reside en el tercer centrocampista, con Febas y Marc Aguado como fijos. Entre Martim Neto, Grady Diang, Cepeda e incluso Villar, deberá de escoger Sarabia. El mediapunta portugués, con muchas opciones para ser de la partida.
La Real, lanzada
Frente al Elche estará uno de los equipos más en forma de la categoría. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, un técnico italoestadounidense que ha recuperado la identidad en el conjunto donostiarra. La victoria frente al Barça (2-1), un meritorio empate frente al Atlético de Madrid (1-1) y el boleto para las semifinales de la Copa del Rey, los principales méritos que ha logrado en apenas un mes como entrenador del conjunto txuri-urdin.
La Real no pierde un partido de fútbol desde hace dos meses. Son nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Eso sí, de cara a este sábado se espera que Matarazzo pueda hacer rotaciones importantes en el once. De hecho, el máximo goleador del equipo y delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal, podría descansar. También son baja Brais Mendes, por sanción, y los lesionados Marrero, Zakharyan y Barrenetxea.
