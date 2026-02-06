Sarabia: "Me extraña que Álvaro Núñez pueda volver a competir en el próximo mes por lo que a nosotros nos transmitía"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido en la previa al Real Sociedad-Elche de la jornada 23 en Primera División, que se disputará este sábado (21 horas) en el estadio de Anoeta.

Mercado de fichajes: "Estoy satisfecho. No teníamos intención de hacer demasiadas cosas. En ese lado derecho, por la baja de Héctor Fort, teníamos que reforzarnos. Han llegado ahí Tete Morente y Buba Sangaré. Tete nos va a dar muchas cosas, puede jugar en varias posiciones pero viene en principio para la derecha.Gonzalo es una oportunidad de mercado. Llega teniendo en cuenta que alguno podría salir… y lo terminó haciendo Rodri".

Respaldo de Bragarnik: "Christian cuando habla transmite mucha seguridad y claridad. Yo, de hecho, le digo muchas veces que debería de hablar más. Nos ayuda mucho. Estoy agradecido con él, feliz y contento. Tenemos una relación espectacular, todavía más estrecha en los mercados porque pasamos muchas horas juntos. Me siento importante en este proyecto, pero el respaldo que me han ofrecido desde el principio me ha permitido desarrollarme y crear aquí. Siento que ya nos hemos quitado todas las historias del mercado y demás".

Dinámica del equipo: "Venimos de resultados que no son los deseados. Llevamos a una exigencia al Barcelona máxima al Barça, pero ellos hicieron un partidazo espectacular. Fuimos capaces de llevarles a ese nivel y a ese extremo. No están llegando los resultados que deseamos, pero el equipo va a seguir creciendo. Estamos recuperando también a los lesionados, estoy convencido de que este tramo final de temporada va a ser de alegrías. Nos hemos puesto una serie de expectativas de que somos la hostia… pero esto es muy difícil. En esa construcción a largo plazo, hay altibajos.".

Cambios en la banda derecha: "Álvaro Núñez estaba dejando de jugar más de carril. Estábamos utilizándole en otras posiciones más internas, incluso de centrocampista. Pensamos en incorporar a un central, pero entendimos que tenemos recursos. En el carril derecho, llegamos incluso a hablar con Beccacece. Él le llegó a utilizar ahí en algún partido. Buba es un jugador diferente, pero también nos suma en ese sitio".

Eder Sarabia, durante un partido. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Bajas para el partido: "Bigas está al 100%. Está muy bien y ha tenido una evolución correcta. Se incorpora con el alta competitiva. Héctor sigue con su proceso de recuperación. Rafa Mir está haciendo cosas con el equipo, pero le vamos a aguantar (no jugará). Buba Sangaré vino con una pequeña lesión. No creo que esté fuera mucho tiempo. Está haciendo trabajo al margen, junto a Josan (tampoco estará)".

El tema de Rodri: “Vosotros sabéis que había muchos equipos que le podían querer. No había nada concreto hasta el último día del mercado. El Atlético de Madrid puede permitirse ese tipo de inversiones. Nosotros accedemos a esa situación y creo que es una muy buena operación para todas las partes que demuestra el gran trabajo que se hace desde la cantera. Además, es un aliciente para esos jugadores que están en esa situación. Creo que una de mis virtudes es permitir el crecimiento de los futbolistas. El gran mérito lo tiene él”.

Rival: "Es un partidazo muy exigente frente a un rival que está con confianza, energía y convicción en todo lo que hace. Vienen de jugar el miércoles un partido exigente, veremos lo que nos proponen pero esperamos un equipo agresivo, valiente y que tiene capacidad con la pelota. Necesitaremos hacer un gran partido".

Últimos fichajes: "Viene para estar con nosotros. Tete Morente y Gonzalo Villar, listos para ser titulares. Tienen un gran vínculo con el Elche y la ciudad y han hecho un grandísimo esfuerzo para poder venir. Necesitamos jugadores que tuvieran muchísimas ganas de venir. Esto, con los tres es una pasada. Han venido frescos y bien. Necesitamos su mejor versión y están muy preparados".

Margen respecto al descenso: "En el vestuario hablamos de todo. Las cosas hay que mirarlas de cara, no queremos ser ilusos y pensar que, si nos ponemos a seis del descenso, estaremos más tranquilos que estando a dos. Miramos a todas las cosas de cara. Ni pensamos en descender ni en Europa, pensamos en ser mejores. Tengo una grandísima confianza en que el equipo va a crecer. Tratamos esas cosas con naturalidad".

¿Es traumática la baja de Álvaro Núñez?: "Son dos jugadores que nos han dado mucho. Con Álvaro, la lesión le venía lastrando desde el mes de diciembre. Llevábamos tiempo sin poder contar con él. Me extraña que Álvaro Núñez en el próximo mes pueda volver a competir por lo que nos transmitía sobre las dolencias. Estaba el tema de la renovación automática, seguramente hay varias cosas que han influido. Miramos para delante y trateremos de resolver su ausencia. Tenía el cariño de sus compañeros y la pérdida de jugadores así siempre hace un poco de daño. A veces te encariñas de jugadores, pero ya sabemos cómo va esto. Al final, lo que quedará para siempre es el Elche Club de Fútbol".