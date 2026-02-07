El 1x1 franjiverde del Real Sociedad - Elche: Lejos del Martínez Valero hace mucho frío

El Elche sigue sin ganar fuera de casa. Los tres goles de la Real Sociedad son el reflejo de un problema que los franjiverdes arrastran toda la temporada. El descenso se acerca cada vez más. Consulta las notas de los X franjiverdes:

2 Iñaki Peña, Portero Dubitativo Con el balón en los pies se mostró inseguro. Agradeció que la presión de la Real Sociedad no fuera intensa porque malgastó demasiado tiempo en pensar. Al mismo tiempo, como parador dejó mucho que desear. No llegó a lanzarse con determinación en los unos contra uno que, en muchas ocasiones, generaron los locales.

2,5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Perdido Guedes, Marín. Dio igual quien fuera su pareja de baile, en todas fue inferior. La línea adelantada acentuó sus carencias y jugar a banda cambiada, como contra el Barça, tampoco le ayudó. Por momentos, llegó a moverse en la mediapunta, haciendo visible su desorientación sobre el césped. Fue cambiado a los diez minutos de la segunda parte.

4 David Affengruber, Defensa Discreto Recibió una amarilla a los siete minutos que condicionó por completo su partido. A partir de ahí, estuvo contenido sin poder llegar a demostrar de lo que es capaz. La versión grupal en la segunda parte le permitió respirar pero poco pudo hacer para evitar la derrota.

3,5 Víctor Chust García, Defensa Lento Con una línea defensiva tan adelantada, los donostiarras hicieron lo que quisieron atacando su espalda en la primera parte. Por si fuera poco, salvó del fuera de juego la jugada del primer gol txuriurdin. En la segunda, sin embargo, se redimió y contuvo los ataques de Guedes.

4 Léo Petrót, Defensa Presionado La Real le colocó como su objetivo principal cuando el Elche tocaba en defensa. Aún así, el francés mantuvo la calma y supo retener el balón ante múltiples rivales. Sin embargo, jugar a banda cambiada hizo que su proyección ofensiva fuera nula por lo que fue sustituido.

5 Germán Valera, Centrocampista Ignorado Su partido tuvo dos caras y ninguna le permitió brillar. En la primera parte, como extremo, no se cansó de pedir el balón pero el juego del Elche ocurrió lejos de él por lo que poco pudo hacer. Tras los cambios, retrasó su posición a la de lateral y no pudo lucir sus virtudes.

1,5 Martim Neto, Centrocampista Desaparecido La primera parte del portugués fue para olvidar. En los mejores momentos del Elche no fue partícipe, y en los peores, regalo un balón a Oyarzabal para marcar a placer. Por ello, fue rápidamente sustituido y el equipo lo notó para mejor.

6,5 Aleix Febas, Centrocampista Creador Como habitúa, fue el pulmón de la circulación franjiverde. En la primera parte fue muy necesario en la salida de balón, lo que limitó su asociación ofensiva. En la segunda, mostró otra cara que permitió que el Elche creara ocasiones para empatar.

5,5 Grady Diangana, Centrocampista Catalizador Se mantuvo siempre oculto entre las líneas de presión de la Real y supo conectar a defensas y delanteros con agilidad. En la segunda parte, sin embargo, su influencia en el juego se redujo considerablemente y la sustitución no tardó en llegar.

7 André da Silva, Delantero Killer En un partido en el que el Elche creó poco para la posesión que tuvo, el delantero portugués se inventó dos ocasiones claras en la primera parte, siendo la segunda la del gol. Su aportación no se limitó a finalizar sino que supo recibir de espaldas para dar fluidez al juego del equipo.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Todocampista Ante la falta de ocasiones, supo ayudar el equipo en la circulación dejándose caer para recibir. Como delantero, apenas llegó a tirar a puerta, pero lo compensó con una asociación más digna de un mediocentro.

5,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Tranquilizador Entró en el minuto 55 para tratar de arreglar una defensa que hacía aguas. Con él en el campo terminaron casi por completo los problemas a la espalda de los centrales. Gracias a esa calma, el equipo pudo proyectarse en ataque con mayor facilidad.

6 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Revitalizante Si hubo dos Elches fue gracias a él. Su entrada en el campo hizo que los de Sarabia dejaran de jugar de espaldas. Con ello, el equipo pudo adelantar su zona de juego. En fase defensiva, aportó la contundencia que echaba de menos el conjunto ilicitano.

4 Pedro Bigas, Defensa Desafortunado Entró en el momento de mayor nivel defensivo del equipo. El central pudo disfrutar de minutos de calidad en su vuelta de lesión. Sin embargo, salió en la foto del tercer gol local con un lento giro que permitó a Oskarsson chutar solo.

5 Lucas Cepeda, Centrocampista Ilusionante En el poco balón que tocó, dejó destellos de calidad que pueden ilusionar al aficionado. Al igual que contra el Barça, la situación que se encontró al entrar era complicada, por lo que no pudo hacer mucho para frenar lo inevitable.