Crónica del Real Sociedad-Elche: El Elche entra en un bucle peligroso

Una buena sensación global, especialmente lejos de casa. Otra derrota. La tercera consecutiva, encajando en cada una de ellas tres goles. La sexta jornada sin ganar, desde que el calendario cambió de 2025 a 2026. Una sensación de bucle peligroso, sobre todo porque aunque el equipo sea capaz de dominar y muestre rasgos del que era hasta este bache de juego y resultados, a nivel defensivo la cara le ha cambiado al conjunto dirigido por Eder Sarabia desde, casualidad o no, la lesión del capitán Pedro Bigas, que al menos este sábado regresó tras un mes de baja para disputar los últimos 20 minutos.

Porque lo que está claro es que, aunque tus principales virtudes se muestren en ataque, siempre es necesario disponer de un equilibrio defensivo, aunque sea a base de tener la pelota, el control del encuentro. Ponerte 2-0 abajo tras dos concesiones evitables y fiarlo todo al intercambio de golpes contra equipos de Primera, especialmente del nivel de la Real, no siempre te va a salir bien. De hecho, lo normal es que acabes muerto, tarde o temprano, como le ocurrió al conjunto franjiverde en el Reale Arena. Tan cierto es que el duelo siguió vivo hasta que en el minuto 89 lo finiquitó Oskarsson como que antes el propio islandés y Oyarzabal perdonaron la sentencia.

2-0 algo injusto

Todo ello ocurrió después de que el Elche se viera dos goles abajo en el primer tiempo de una manera un tanto injusta. Aunque fue un golpe de realidad. La puesta en escena ilicitana fue notable, con balón y mando, el que le daba el regreso de Febas. Atrás, eso sí, el castillo de naipes que anda construyendo Sarabia sin Bigas ni Álvaro Núñez, sin solución ya esto último, se sigue derribando con excesiva facilidad. Ni John es un defensa de Primera, juegue por la derecha o la izquierda, ni los zurdos terminan de darle al vasco lo que busca ubicándolos a banda cambiada.

Diang remata ante la oposición de jugadores de la Real Sociedad / LOF

Antes de que la Real se adelantara, en ese buen inicio franjiverde, Remiro le sacó una excelente mano a André Silva tras un gran pase de Álvaro Rodríguez, al que se le volvió a ver sueltísimo con un compañero arriba. Sin embargo, la primera puñalada local fue directa al corazón. Víctor Chust no dio un paso adelante para dejar a Guedes en fuera de juego y el portugués llegó hasta el área visitante, asistió atrás y el pésimo intento de remate en primera instancia de Sucic se convirtió en un magnífico control, pues le dejó el balón en bandeja para remachar.

El tanto cambió bastante la dinámica, pese a que el Elche siguió pisando área donostiarra e incluso reclamó un posible penalti de Odriozola a Germán Valera en una acción en la que el lateral defendió con demasiado ímpetu al murciano, con el beneplácito del colegiado. De ahí se pasó al 2-0 por un grave error de Martim Neto, que al buscar a Iñaki Peña en un pase atrás de esos que se tratan de memorizar en los entrenamientos no cayó en la cuenta de que por allí andaba Oyarzabal, atento, para quedarse con el balón, driblar al guardameta franjiverde y hacer sangrar todavía más al endeble sistema defensivo de un Sarabia que se desesperaba en el banquillo. Por si fuera poco, al resultado adverso se le añadía la amarilla a Affengruber, que acarrea sanción.

Orgullo sin premio

Tan cierto es que este Elche tiene defectos como que atesora una virtud que esta racha negativa no le ha hecho perder: la capacidad para agarrarse a los partidos. Una supervivencia que, mientras no se pierda, debería devolver en algún momento a los ilicitanos al redil del triunfo. En tierras vascas volvió a aparecer en el peor momento, para negarle una noche plácida a la Real y meterle picante al encuentro.

Así, antes del descanso, un envío largo de Peña lo despejó mal Caleta-Car, en pugna con Álvaro Rodríguez, dejando en excelente posición de finalización a André Silva, que esta vez superó a Remiro. No sería el último duelo entre ambos. Sí el único del que el luso, alerta spoiler, saldría ganador. Justo al volver de vestuarios, el «9» franjiverde tuvo la oportunidad de aplicar por partida doble la ley del ex e igualar el choque, pero falló en el mano a mano.

Noticias relacionadas

Febas, cabizbajo, al concluir el Real Sociedad-Elche / LOF

El dominio del Elche se fue diluyendo con el paso de los minutos ante el buen orden de la Real. Pellegrino Matarazzo, además, vio claro que su rival le iba a dejar espacios y soltó a galgos al césped, aunque retiró a un Guedes cuya salida agradecieron los de Sarabia. Álvaro Rodríguez lo intentó con un buen disparo lejano que Remiro, gran guardián, repelió con una mano que negó cualquier posibilidad de remontada. Hasta el 3-1, a la contra de Oskarsson, el Elche no pudo ofrecer mucho más. El bucle, cada vez más peligroso, sigue.