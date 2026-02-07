Elche CF
Sarabia, tras la derrota del Elche ante la Real Sociedad: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"
El técnico franjiverde lamenta las ocasiones de André Silva, que podrían haber cambiado la dinámica del encuentro
Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha indicado este sábado que los errores que comete el Elche en la salida de balón son "parte" de su forma de ser", aunque esta vez le haya costado la derrota a su equipo en Anoeta.
El conjunto ilicitano sigue sin ganar a domicilio, y este sábado ha caído ante la Real Sociedad con "errores defensivos que han lastrado al equipo", tal y como ha señalado el técnico bilbaíno. "Si André Silva hubiese metido la primera la historia hubiese sido diferente, pero no ha podido ser", ha añadido.
Su equipo se mantiene con 24 puntos, dos por encima del descenso pendiente de lo que hagan otros rivales, y encadena siete partidos sin conocer la victoria. "Hay cosas que tenemos que corregir, y los aciertos de ellos y nuestros errores han condicionado el partido. En nuestra manera de jugar necesitas frescura mental y calma, y estoy convencido de que este equipo va a ir creciendo y ganaremos partidos", ha analizado.
Dinámicas diferentes
En Anoeta, los ilicitanos comenzaron bien el partido, pero el 1-0 de la Real "ha marcado el partido", reflejo también de las "dinámicas de ambos equipos". A pesar del 2-1, "el equipo ha seguido en el partido, y Remiro ha sido el mejor de ellos. Sin su actuación, el resultado hubiese sido diferente".
El 2-0 de la Real ha llegado en un error "evitable" de Neto en la salida de balón, pero tal y como ha expresado Sarabia, "es parte de nuestra forma de ser, y si fallamos es culpa mía". Ha hecho énfasis en las oportunidades falladas de su equipo, y ha confesado que el vestuario está "dañado".
Aunque el momento del Elche no sea bueno, el entrenador vizcaíno pretende "seguir" para romper la mala dinámica "lo antes posible". Sobre la Real, ha dicho que es "un gran equipo en un gran momento, y eso se ha notado en las acciones clave del partido".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
- Sarabia: 'Me extraña que Álvaro Núñez pueda volver a competir en febrero por lo que nos transmitía
- La provincia de Alicante registra casi medio centenar de incidencias de tráfico en una tarde marcada por accidentes y obstáculos en las principales vías
- Buenas noticias para los autónomos: Pedro Sánchez anuncia por sorpresa una nueva ayuda de 7.500 euros
- Las autocaravanas y campers se posicionan como una alternativa de vivienda convencional
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante 'para evitar la especulación