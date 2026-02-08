El Elche y su Ciudad Deportiva: de los retrasos en el inicio de las obras a la inquietud de Sarabia

Un palo en el momento menos pensado. Una comparación odiosa. O el reflejo de una realidad. La rueda de prensa posterior a la derrota del Elche contra la Real Sociedad dejó una de esas reflexiones en voz alta tan características de Eder Sarabia, que pueden ser tomadas a bien para mejorar... o vistas como un mensaje hacia la planta noble de cara al futuro.

«Hay años luz de diferencia entre la Real Sociedad y el Elche», reflexionó el preparador franjiverde en un momento de su análisis del partido perdido. Una frase demoledora que siguió desgranando, ofreciendo su punto de vista sobre las diferencias que está encontrando entre los clubes que ya están asentados en la élite y el suyo.

Josan Ferrández, antes de ejercitarse en solitario sobre el césped del Díez Iborra. / A. R.

«Hemos estado entrenando en Zubieta y la sensación es que hay muchos equipos que compiten con bazookas y tanques y nosotros, en nuestra humildad, vamos con tirachinas», agregó. A diferencia de la Real Sociedad, y de la mayoría de clubes de Primera División, el Elche todavía no cuenta con una Ciudad Deportiva propia, espacio que, pese a que hace tiempo que se está gestionando el inicio de su construcción, todavía no ha podido colocar ni siquiera la primera piedra.

Mientras tanto, el primer equipo del Elche alterna el habitual entrenamiento semanal en el estadio Manuel Martínez Valero con las sesiones, la gran mayoría, en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, una instalación municipal que, obviamente, dista mucho del nivel que ofrecen los cuarteles generales de los clubes ya consolidados en la élite. Además, los futbolistas se tienen que desplazar hasta allí desde la zona del estadio, donde tienen vestuarios, gimnasio y otras dependencias de uso diario.

Clubes de Primera División con Ciudad Deportiva Real Madrid: Ciudad Real Madrid, más conocida como Valdebebas

Barcelona: Ciudad Deportiva Joan Gamper

Athletic: Lezama

Sevilla: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios

Betis: Ciudad Deportiva Luis del Sol y Ciudad Deportiva Rafael Gordillo (inaugurada parcialmente)

Villarreal: Ciudad Deportiva Miralcamp y Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica

Real Sociedad: Zubieta

Valencia: Ciudad Deportiva de Paterna

Atlético: Centro Deportivo de Alcalá de Henares

Celta: Cidade Deportiva Afouteza

Mallorca: Ciudad Deportiva Antonio Asensio

Osasuna: Tajonar

De momento, tanto la reforma del estadio Martínez Valero como la construcción de la Ciudad Deportiva del Elche, posiblemente los dos grandes proyectos a nivel de club de Christian Bragarnik, siguen sus respectivos procesos, aunque con unos tiempos más lentos de los esperados. Desde dentro de la entidad, con mensajes como el de Sarabia, da la sensación de que existe la necesidad de que, para seguir creciendo, estos avances deberían acelerarse.

Esa sensación de inquietud en torno a la construcción de la nueva Ciudad Deportiva deriva del retraso generado en los planes de desarrollo de la misma. Con el famoso proyecto LaLigaImpulso con CVC, la primera idea era que las obras se hubiesen iniciado en la zona del Camino de Castilla en septiembre de 2023. El retraso a la hora de obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y otros permisos, tanto de construcción como ambientales, trasladó la planificación hasta mediados de 2025. En su última rueda de prensa pública (mayo del año pasado), el propietario Christian Bragarnik aseguró que el club ya disponía del OK para poder empezar a trabajar en una parcela de más de 60.000 metros cuadrados en la que se tiene previsto construir tres campos de fútbol y un centro de alto rendimiento (gimnasio, comedor, cocina, auditorio...) que usen tanto el primer equipo como filial, juvenil y femenino, además de aparcamientos.

Un sueño de décadas

Más de medio año después todavía no ha terminado de ver la luz el germen de este ambicioso proyecto que debería ser el primer paso para una base, a nivel de club, con la que el Elche lleva ensoñando desde hace décadas y que es una de esas diferenciaciones que quiere marcar Bragarnik en su gestión, aparte de los resultados a nivel deportivo y de los números económicos, respaldados recientemente con la mayor operación en la centenaria historia de la entidad, el traspaso de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid por 16 millones de euros.

Noticias relacionadas

Eder Sarabia, entrenador del Elche, en el banquillo del Reale Arena / LOF

Regresando a San Sebastián y al punto de inicio de la reflexión de Sarabia, para cerrar su mensaje el técnico se mostró esperanzado, de cara a ese mencionado futuro, con la posibilidad de que la entidad franjiverde continúe este proceso y llegue a equipararse con clubes como la Real Sociedad. «Y aun así este deporte tan maravilloso te permite competir de tú a tú y pelear todos los días. Tenemos el deseo de seguir compitiendo en esta liga y de construir un Elche más sólido y que pueda estar muchos años en Primera División», concluyó el entrenador vasco.