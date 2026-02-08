El Elche pierde a Affengruber para medirse a Osasuna

El defensa austriaco del Elche, David Affengruber, se perderá por sanción federativa el encuentro del próximo viernes ante Osasuna, mientras que el lateral Adrià Pedrosa es el único jugador de la plantilla que se mantiene apercibido de suspensión.

Affengruber, uno de los jugadores con más minutos acumulados en el campeonato, vio en la primera parte del partido ante la Real Sociedad la quinta tarjeta amarilla del presente curso, por lo que cumple ciclo sancionador y será suspendido con un partido.

Segunda sanción para Affengruber

El austriaco ya se perdió esta misma temporada un partido por sanción, aunque en aquella ocasión fue como consecuencia de ser expulsado con roja directa en el partido que el Elche disputó ante el Deportivo Alavés (3-1) en la octava jornada.

David Affengruber y Víctor Chust se dan la mano tras una acción defensiva exitosa. / Europa Press

Tras la salida de la plantilla de Rodrigo Mendoza en el mercado de invierno y la quinta amarilla de Affengruber, únicamente al lateral Adrià Pedrosa está apercibido de sanción al acumular cuatro tarjetas amarillas.

Tres derrotas seguidas

Por otra parte, el Elche ha enlazado tres derrotas en el campeonato de Liga por primera vez desde que Eder Sarabia dirige al equipo ilicitano. El entrenador vasco llegó al Elche en el verano de 2024 y durante el pasado curso, en el que el equipo compitió en Segunda División y ascendió a Primera, nunca llegó a perder más de dos partidos seguidos.

Ahora el Elche ha perdido de forma consecutiva en sus compromisos ante el Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1). Hasta este punto del curso, y pese a su condición de recién ascendido, sólo había encadenado dos derrotas consecutivas una vez,, precisamente en sus dos visitas a Barcelona, primero ante el Espanyol (1-0) y después frente al actual líder de la competición (3-1).

Eder Sarabia, durante el partido entre Real Sociedad y Elche / LOF

El Elche, que ha visto reducido de forma considerable su margen de puntos sobre el descenso, está a un solo partido de igualar su peor racha de resultados del campeonato de Liga. El equipo de Sarabia suma seis encuentros sin vencer en la Liga, más otro correspondiente a la Copa del Rey.

Noticias relacionadas

Esta misma temporada enlazó sin ganar siete jornadas, desde la derrota ante el Deportivo Alavés en la jornada 8 a la victoria ante el Girona en la 15, en las que únicamente pudo sumar tres empates.