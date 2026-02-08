La rajada de Sarabia tras la derrota del Elche: "Otros van con bazookas y nosotros con tirachinas"

Un palo en el momento menos pensado. Una comparación odiosa. O el reflejo de una realidad. La rueda de prensa posterior a la derrota del Elche contra la Real Sociedad dejó una de esas reflexiones en voz alta tan características de Eder Sarabia, que pueden ser tomadas a bien para mejorar... o vistas como un mensaje hacia la planta noble con vistas al futuro.

"Hay años luz de diferencia entre la Real Sociedad y el Elche", reflexionó el preparador franjiverde en un momento de su análisis del partido perdido. Una frase demoledora que siguió desgranando, ofreciendo su punto de vista sobre las diferencias que está encontrando entre los clubes que ya están asentados en la élite y el suyo.

Los jugadores durante el entrenamiento en el Díez Iborra. / Kike Calabuig

"Hemos estado entrenando en Zubieta y la sensación es que hay muchos equipos que compiten con bazookas y tanques y nosotros, en nuestra humildad, vamos con tirachinas", agregó. A diferencia de la Real Sociedad, y de la mayoría de clubes de Primera División, el Elche todavía no cuenta con una Ciudad Deportiva propia, espacio que, pese a que hace tiempo que se está gestionando el inicio de su construcción, todavía no ha podido colocar ni siquiera la primera piedra.

¿Dónde entrena el Elche?

Mientras tanto, el primer equipo del Elche alterna el habitual entrenamiento semanal en el estadio Manuel Martínez Valero con las sesiones, la gran mayoría, en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, una instalación municipal que, obviamente, dista mucho del nivel que ofrecen los cuarteles generales de los clubes ya consolidados en la élite.

De momento, tanto la reforma del estadio Martínez Valero como la construcción de la Ciudad Deportiva del Elche, posiblemente los dos grandes proyectos a nivel de club de Christian Bragarnik, siguen sus respectivos procesos, aunque con unos tiempos más lentos de los esperados. Desde dentro de la entidad, con mensajes como el de Sarabia, da la sensación de que existe la necesidad de que, para seguir creciendo, estos avances deberían acelerarse.

Josan Ferrández, antes de ejercitarse en solitario sobre el césped del Díez Iborra. / A. R.

Para cerrar su mensaje, Sarabia se mostró esperanzado, de cara a ese mencionado futuro, con la posibilidad de que la entidad franjiverde continúe este proceso y llegue a equipararse con clubes como la Real Sociedad. "Y aun así este deporte tan maravilloso te permite competir de tú a tú y pelear todos los días. Tenemos el deseo de seguir compitiendo en esta liga y de construir un Elche más sólido y que pueda estar muchos años en Primera División", concluyó el entrenador vasco.