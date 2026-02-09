El debate del Elche: ¿Dónde radica el problema defensivo que atraviesan los franjiverdes?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con la mala racha que atraviesa actualmente el Elche, tanto a nivel de resultados como de juego y sensaciones. ¿Dónde radica el problema defensivo que atraviesa el conjunto franjiverde?

El fútbol es de los jugadores, por David Marín

Sin las piezas correctas es muy difícil que un entrenador pueda mantener el nivel, en este caso defensivo, de un equipo. Da la sensación de que este Elche tenía una manta algo corta en su plantilla en cuanto a zagueros, sobre todo por la apuesta táctica por línea de tres atrás y dos carrileros. Affengruber, Bigas, Chust... y nada a su nivel en la rotación. En cuanto alguna de esas patas se ha caído, problemón. Si le añadimos el agujero que ha quedado en la banda derecha por el abandono del barco de Álvaro Núñez y la lesión de Fort...

Ahí debía entrar en escena Christian Bragarnik para auxiliar a su entrenador. Y da la preocupante sensación de no haberlo hecho, pese a que Sarabia llevaba solicitándolo, de manera pública, desde el 2 de enero. Fiarlo todo a la recuperación de Fort, al nivel de un niño como Sangare y a que ninguno de los tres defensas titulares coja ni un resfriado no parece arriesgado, es temerario. Esto ahora ya no tiene solución.

Todo pasa porque Bigas se sane, Fort vuelva al nivel previo a su infortunio lo antes posible y el equipo se ordene atrás, como lo estaba antes de Navidad. Precisamente un orden que no transmite en sus sensaciones defensivas de los últimos encuentros. Al final, el fútbol siempre es de los jugadores. Y Sarabia, con lo que le ha dejado Bragarnik, debe encontrar el modo de recuperar su defensa.

Eder Sarabia y Christian Bragarnik, unidos y felices durante la llegada al estadio en la madrugada del lunes. / Áxel Álvarez

Sarabia, es tu momento, por Pedro Rojas

Las temporadas se hacen largas, pero no esperan a nadie, tienen prisa, y si te descuelgas, adiós. Es ahora o nunca. El sello de equipo vistoso, alegre, valiente, divertido... es maravilloso, un logro técnico mayúsculo, pero el que de verdad deja poso es el de triunfante. Y para eso hay que saber explotar todos los recursos, no solo los atacantes, también los que se usan cuando no se tiene la pelota. O el Elche empieza a defenderse como lo que es, un recién ascendido que aspira a agarrarse con las uñas a la élite, o el desenlace será de todo menos bonito.

Al Elche actual le llegan muy fácil, sin apenas oposición. A veces con desórdenes propios del juego, pero otras muchas provocadas por los vaivenes de su entrenador, amigo de explorar fórmulas imaginativas a la hora de hacer las alineaciones. Los recursos estructurales son limitados en la parcela destructiva, falta consistencia, oficio, sangre muchas veces, pero eso se llora antes del 2 de febrero, después, si aceptas la coyuntura, entonces debes demostrar que eres capaz de armar un bloque capaz de proteger a su portero, que vive permanentemente en la cuerda floja.

Y no se trata de renunciar al estilo –que tampoco pasaría nada porque lo que prima es el fin supremo–, lo que está en la mano del preparador más inquieto ante las cámaras de la liga es acertar a tejer una red de seguridad... y cuanto antes.