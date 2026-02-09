Gonzalo Villar: el soldado número 30 del Elche

La derrota del Elche en San Sebastián contra la Real Sociedad (3-1) del sábado dejó una leve sonrisa, poco conciliadora, en forma del debut (o redebut) de Gonzalo Villar con el conjunto ilicitano. El centrocampista murciano, que ha regresado a las filas franjiverdes durante este mercado invernal, jugó los últimos 12 minutos del partido, al sustituir a Diang en la última ventana de cambios de Eder Sarabia.

Villar saltó al terreno de juego del Real Arena con 2-1 en el marcador, como última bala para intentar, al menos, igualar la contienda. No participó en demasiadas acciones y su única acción reseñable fue negativa: una falta que le costó su primera tarjeta amarilla.

Gonzalo Villar, antes de emprender el viaje hacia San Sebastián / Jesús Hernández / ECF

El nuevo futbolista del Elche notó la inactividad de una temporada en la que no había participado demasiado en su breve etapa croata en el Dinamo de Zagreb. Allí, su último partido fue el pasado 14 de diciembre, en un duelo de liga en el que disputó apenas 18 minutos. Llevaba, por lo tanto, mes y medio sin jugar. Su última titularidad data de finales de octubre (57 minutos) y en la primera mitad de la 2025-2026 no ha llegado a disputar ningún choque completo.

Regreso a Elche

Gonzalo Villar ha regresado a Elche con la felicidad del que vuelve a su hogar tras años de rumbo por Roma, Getafe, Génova, Granada y Zagreb. Se le ve comprometido por un escudo del que siempre ha estado pendiente, celebrando los dos ascensos vividos desde su marcha y sufriendo en aciagas temporadas como la del último descenso.

El murciano llevaba 2.211 días sin defender la franja verde, desde que disputara su último partido con el Elche el 19 de enero de 2020, en el Martínez Valero contra el Alcorcón (1-1), en Segunda División, antes de su venta a la Roma en aquel mercado invernal. Aquella mañana fue titular y Pacheta le sustituyó en el minuto 51 para dar entrada a Mfulu, poco después de que los madrileños igualaran el encuentro.

Antes, Gonzalo Villar ya sabía lo que era debutar con el primer equipo del Elche. En aquel caso fue el 18 de agosto de 2018, también en el coliseo ilicitano, en un empate sin goles contra el Granada, precisamente su último equipo en España. En la 2014-2015, antes de salir en edad juvenil al Valencia, también llegó a disputar tres partidos con el filial franjiverde en Segunda B.

Presentación Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré. / Áxel Álvarez

Con Villar, Sarabia ya ha utilizado a 30 futbolistas esta temporada en liga. Y quedan, salvo sorpresa o contratiempo indeseado en forma de lesión grave, al menos otros dos por estrenarse: Tete Morente y Buba Sangare. El último soldado en unirse al ejército franjiverde. El sustituto del traspaso más caro en la historia del club. El (re)debut quizás no ha sido el soñado. Toca pensar en la siguiente página, en su casa, este viernes contra Osasuna.