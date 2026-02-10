La afición del Elche dispone de 575 entradas visitantes para su desplazamiento a San Mamés

El Elche pone a disposición de sus abonados 575 entradas para la visita a San Mamés, uno de los desplazamientos más destacados de la temporada. El partido, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División frente al Athletic Club, tendrá lugar el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas.

Las localidades ya están disponibles a través de la web del Elche, a un precio de 30 euros cada asiento, y la venta no cierra hasta el próximo miércoles 18 de febrero, a las 12 horas. "Las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados a través de los canales habituales del Club. Las localidades se enviarán de forma digital al correo electrónico facilitado por el abonado en los días previos al encuentro", informa el club a través de sus canales oficiales.

Viaje en autobús

El club ilicitano también ha organizado un desplazamiento en autobús hasta Bilbao. Cada plaza tiene un precio de 75 euros. La salida será el jueves 19 de febrero, a las 23:30 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso tras la finalización del encuentro.

Noticias relacionadas

Los interesados podrán inscribirse a través del Área del Abonado. La viabilidad del desplazamiento quedará sujeta a la demanda de plazas.