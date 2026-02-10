Elche CF
El Elche y su afición ponen el foco en Osasuna: "Sigamos escribiendo historias en el Martínez Valero"
El club franjiverde comparte un vídeo a través de redes sociales invitando a la gente a acudir al campo este viernes y la Grada de Animación, con una pancarta, alienta al vestuario
"Sigamos escribiendo historias en el Martínez Valero, las mismas que nuestros abuelos nos contaban de Altabix. Este viernes, que anime uno más". Son las palabras publicadas por el Elche, a través de redes sociales, en la previa al vital partido de este viernes (21 horas) en el Martínez Valero.
El equipo de Eder Sarabia llega en su peor momento de la temporada. Cinco derrotas y dos empates, con eliminación copera incluida. Es el pobre bagaje que acumula el conjunto franjiverde este 2026, donde todavía no conoce la victoria. Esta jornada, el Elche ocupa la 15º posición, la peor de toda la presente temporada. Además, el descenso está a dos puntos.
Con la idea de que el Elche-Osasuna sea un punto de inflexión para el equipo, el club quiere alentar a la afición de cara a este viernes, para que acudan en masa al estadio. Así lo han hecho saber en su último vídeo publicado, donde se observa el gran ambiente generado en la previa al Elche-Barça de hace dos semanas. Entonces, Manuel Marhuenda Ramón y Manuel Ramón López, dos músicos de 23 años, vivieron un sueño: saltar al verde, instantes antes de recibir al conjunto culé, para animar a la grada a la que habitualmente acuden como aficionados cada 15 días.
Pancarta en el estadio
Con la intención de reanimar el ambiente en el vestuario franjiverde, la Grada de Animación también ha querido dar una muestra de apoyo este martes por la mañana. Se ha situado una pancarta en el acceso principal del Martínez Valero, por donde pasan los jugadores cada día, con las siguientes palabras: "Mismo objetivo. Misma dirección. Contra todo y contra todos, no podemos bajar los brazos ahora. Todos juntos. ¡A lo Elche".
