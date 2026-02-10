El Elche no gana a Osasuna como local desde hace 63 años

El Elche, que este viernes recibe a Osasuna en el estadio Martínez Valero, no gana al equipo navarro en territorio ilicitano en un encuentro de Primera División desde hace 63 años.

Ambos equipos se han enfrentado en Elche en la máxima categoría en nueve ocasiones, con un balance favorable para el equipo ilicitano, que ha sumado tres victorias por una sólo del conjunto navarro. El resultado más repetido, no obstante, es el de empate.

Sin embargo, Osasuna enlaza seis visitas consecutivas sin caer en Elche y nunca ha perdido en el estadio Martínez Valero, ya que todas las derrotas sufridas tuvieron como escenario el antiguo campo de Altabix.

La última victoria ilicitana se remonta a enero del curso 1962-63, en plena edad dorada del equipo ilicitano. El paraguayo Juan Carlos Romero anotó los dos goles del Elche, mientras que Antonio Iznata marcó por Osasuna.

El partido con más goles se disputó en la temporada 1961-62, con victoria del equipo ilicitano por un contundente 6-2. Los últimos cuatro partidos entre ambos equipos han finalizado en empate. El último partido, disputado en enero de 2023, concluyó con el marcador de 1-1.

Chimy Álvila adelantó a Osasuna en la primera parte y Carmona igualó por el Elche, colista de la competición, mediado el segundo acto.

El técnico del Elche, Pablo Machín, alineó a Edgar Badía, Palacios, Roco, Bigas; Carmona (Tete Morente), Gumbau, Mascarell, Fidel (Ponce), Lautaro Blanco (Clerc), Pere Milla (Raúl Guti) y Lucas Boyé (Roger Martí).

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, apostó por Aitor Fernández; Diego Moreno, David García, Aridane, Manu Sánchez; Pablo Ibáñez (Moncayola), Darko Brasanac, Moi Gómez (Aimar), Kike Baraja (Abde), Chimy Ávila (Rubén García) y Budimir (Kike García).