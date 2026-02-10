Febas quiso renovar con el Elche en junio

Aleix Febas, el Elche y su continuidad como futbolista del Elche la próxima temporada. Una situación compleja, sobre todo tras la gran irrupción en Primera División que ha tenido el centrocampista... pero que podría haber tenido otro desenlace desde mucho antes. Concretamente, desde la última semana de junio, días antes de que la plantilla iniciara su pretemporada para preparar el regreso a la élite.

Después de una segunda temporada como franjiverde siendo vital para el proyecto de Eder Sarabia, los agentes de Febas se pusieron en contacto con el club para trasladar su intención: pretendían iniciar negociaciones para la continuidad del centrocampista en Elche. Al leridano le restaba únicamente un año de contrato y, tras jugar 37 partidos en la campaña del ascenso, quería seguir.

Febas celebra su gol al Madrid, con Álvaro Núñez felicitándole / Áxel Álvarez

La respuesta del club, entonces, fue pedir tiempo. Todavía en verano, se debían de realizar al menos diez incorporaciones (se terminaron haciendo 13 fichajes) para confeccionar una plantilla competitiva en el regreso a Primera División. La continuidad de uno de los pilares del proyecto más allá de junio de 2026 se pospuso, a la espera también de comprobar si podría mantener el rendimiento entre los mejores.

Nivel sobresaliente

En lo deportivo, Febas siempre ha estado comprometido con el proyecto. De hecho, su nivel desde el inicio de la competición ha sido sobresaliente. El centrocampista, de 30 años, se ha convertido en una de las revelaciones de la categoría. Tras 23 jornadas disputadas, es el futbolista que más faltas recibe en toda la Primera División y el que más minutos ha disputado en la plantilla ilicitana. Un jugador vital para Sarabia, al que siguen no pocos clubes tanto en España como en el extranjero.

A mediados de octubre, coincidiendo con el parón de selecciones en el que España jugó en el Martínez Valero, con nueve jornadas de liga disputadas, el club se puso en contacto con la agencia de Febas para iniciar negociaciones. La primera propuesta llegó casi cuatro meses después del primer intento de renovación, en junio, entonces propuesta por el jugador.

Aleix Febas controla el balón en el RCDE Stadium. / LALIGA

La negociación llegó a su última propuesta lanzada por el club (de momento) a finales de noviembre. Es la que sigue teniendo sobre la mesa el Febas, de tres años de duración (hasta junio de 2029), como avanzó COPE.

La sartén por el mango

La situación ha cambiado desde el pasado verano, cuando el jugador propuso cerrar su renovación, hasta día de hoy. Febas ha despuntado en la élite con nota, convirtiéndose en uno de los centrocampistas en la categoría. Son varios clubes, tanto de España como del extranjero, algunos de ellos jugando competición europea, los que se han interesado en su situación de cara a la próxima temporada.

"Es un gran jugador que siempre lo ha dejado todo por el club. Lo ha mostrado siempre y lo está mostrando ahora pese a que termina contrato el 30 de junio. Es cierto que se ha presentado una oferta por la que todavía no hemos tenido respuesta. Él debe de elegir lo mejor para su carrera, debe de ser un proceso complejo para él", desveló Pedro Schinocca la semana pasada, en la presentación de los últimos fichajes del club.

Además, el director general del club dejó entrever que el acuerdo todavía está lejos de cerrarse. Sobre si confía en poder resolver su continuidad como franjiverde, Schinoca dijo que "es complicado dar una respuesta por las fechas en las que estamos. Estamos con la ilusión de que pueda continuar con nosotros por lo que representa para el club, para el equipo y para el modelo. Hasta que existan posibilidades lo vamos a intentar".

Febas, durante la entrevista concedida a INFORMACIÓN. / Matías Segarra

"¿Un porcentaje de posibilidad de continuar? De momento no lo puedo decir porque no lo sé", comentó Febas el pasado mes de noviembre, en una entrevista concedida a INFORMACIÓN. Al ser cuestionado sobre si lo económico va a ser un aspecto fundamental, el jugador se mostró directo y sincero: "Creo que este puede que sea el mejor contrato que vaya a firmar en mi carrera, por el estado futbolístico con el que estoy jugando en Primera. Puede ser la oportunidad de firmar un buen contrato que quizás no me resuelva la vida, pero que me ayude bastante, tanto a mí como a mi familia".

Comprometido e implicado con salvar la categoría

Aleix Febas se mantiene al margen del ruido generado alrededor de su situación y su continuidad (o no) de cara a la próxima temporada. De hecho, el centrocampista mantiene aparcada la decisión respecto a su futuro. Es uno de los capitanes de la plantilla y, al igual que el resto del vestuario, está centrado únicamente en revertir la mala dinámica en la que está inmerso el Elche. Una vez el conjunto de Sarabia logre su inamovible objetivo de lograr la permanencia en la élite, Febas tomará una decisión final... con cada vez más difícil desenlace como franjiverde.