André Silva, sobre la dinámica del Elche: "Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores"

En una semana complicada, turno para hablar del "9" del Elche. El portugués André Silva, con dos Mundiales jugados a su espalda, se reencontró con el gol el pasado sábado, frente a la Real Sociedad, tras una lesión que le tuvo fuera de juego durante más de un mes.

"La situación siempre es mucho más fácil cuando tenemos buenos resultados. Todo es más fácil. Pero sabemos lo que es el fútbol. Seguimos creyendo en nuestras capacidades. Seguimos siendo el mismo equipo que jugó aquí contra el Real Madrid. Es cuestión de tiempo que los resultados sean positivos", declaró el luso, convencido de que el equipo están en el camino correcto para lograr la permanencia.

Sobre el partido de este viernes (21 horas), frente a Osasuna en el Martínez Valero, al ariete franjiverde no le preocupa la gran dinámica en la que llegan los de Lisci. "Vienen en una buena racha y nosotros estamos pasando por esta fase. Pero eso es el pasado. El viernes ya es otro día y a nosotros nos gusta competir. Queremos sacar lo mejor. Ojalá, jugando en casa, podamos salir del partido todos contentos", dijo.

André tampoco quiere oír hablar de finales: "Todos los partidos son finales. Hay que estar conscientes de lo que logramos al principio. Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores. Estoy seguro de que tenemos la capacidad para ponérselo difícil a los rivales. No pensamos en la permanencia o en estar arriba, queremos hacerlo mejor cada partido".

Problemas atrás

La gran caída en el rendimiento del Elche tiene un causante claro e identificado: los problemas defensivos del equipo. El conjunto franjiverde ha pasado de encajar 1,28 goles por partido antes del parón navideño a 2,67 en 2026. "Hay que seguir analizando partidos y ver situaciones específicas. Toca adaptarse para mejorar. Tenemos una forma de jugar atrevida, es algo que puede pasar (el recibir tantos goles). Estamos encajando por detalles que hay que corregir", aclaró sobre el tema Silva.

André Silva, durante un entreno. / Áxel Álvarez

"Si nos falta picardía, lo intentaremos corregir. Es parte del proceso y, si hay cosas que mejorar, lo tendremos en cuenta. No podemos controlar todo. En una partido hay muchas variables. Pero estoy convencido de que tenemos capacidades para hacer las cosas muy bien. No estamos pensando ni en estar arriba ni en permanecer, simplemente en hacerlo mejor cada partido", garantizó.

"¿Si tenemos mejor o peor plantilla que hace dos semanas? Estamos muy contentos por la gente que ha estado aquí como Álvaro (Núñez) o Rodrigo Mendoza... pero la gente que viene también va a aportar otras cosas que no teníamos", valoró Silva sobre la situación en la que queda el equipo tras las bajas del último día del mercado.

Momento personal y ¿renovación?

"Me estoy sintiendo muy bien. En diciembre y enero me costó un poco... pero cada día mejor y con más confianza. Quiero seguir aportando para poder aportar mi mejor versión en el equipo", desveló sobre su momento físico.

Además, el futbolista portugués, de 30 años, fue preguntado sobre su posible continuidad la próxima temporada, ya que su contrato, que en principio finaliza en junio, incluye la opción de seguir un año más. "Sobre lo contractual, el club no me deja compartir mucho. Son una serie de partidos que me harían quedarme un año más. En lo personal, estoy disfrutando mucho, contento e ilusionado. Me está gustando mucho la forma en la que vemos el fútbol. Eso es lo que te puedo comentar".