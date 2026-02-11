Buba Sangaré, una solución ¿inmediata? para el Elche

Miércoles 3 de febrero. 00:30 horas. Hace media hora que el mercado de fichajes de invierno ha cerrado y el Elche, tras oficializar el adiós de Álvaro Núñez, no ha anunciado a ningún sustituto para el lateral diestro. Entonces, comunicado oficial: "Buba Sangaré es franjiverde". El club había llegado a un acuerdo con la Roma para la cesión del jugador, hasta final de temporada y con opción de compra.

Un lateral diestro de 18 años, de 183 centímetros de altura y nacido en Elche. De mucha proyección, con presencia en las categorías inferiores de España... pero sin experiencia en Primera División. Un perfil inesperado en una operación "made in Pepe Contreras". Y una duda que, desde el anunció su llegada, vive instaurada en el entorno franjiverde. ¿Es Sangaré suficiente para ocupar el enorme vacío futbolístico que deja para Eder Sarabia la marcha de Álvaro Núñez?

Es una respuesta que solo el tiempo dará. Concretamente, los próximos cuatro meses. Es el plazo que tiene Buba (como prefiere que le llamen) para convencer al club de que fue una decisión arriesgada... pero también la correcta. El jugador nació en Elche un 6 de agosto de 2007, donde dio sus primeras patadas a un balón. Pasó por varios equipos de la ciudad, pero terminó destacando fue en el Ilicitano Sporting. Como Alevín de segundo año, con tan solo 11 años, recibió una oferta de la cantera del Levante.

El jugador, que entonces competía como central, aceptó la propuesta y se convirtió en el jugador más joven en alojarse en la residencia del fútbol base del Levante. En Orriols dejó el centro de la zaga para pasar al lateral diestro. Y en esa posición, fue derribando puertas a un ritmo inusual para un chico de su edad. Con tan solo 16 años, el entonces entrenador del Levante, Javi Calleja, decidió que se incorporara a la dinámica de la primera plantilla. De hecho, le dio minutos en Copa frente al Amorebieta y tres minutos en liga, frente al Mirandés. Un salto directo desde el Juvenil al primer equipo, en Segunda División, sin siquiera pasar por el filial granota.

"Lo tiene todo para triunfar"

Sin embargo, pese a que el primer paso lo dio Calleja, fue Felipe Miñambres quien más confió en él. Con apenas 16 años y siete meses, le hizo ser titular en el Carlos Tartiere. Y le mantuvo sobre el verde durante los 90 minutos. El entonces director deportivo del Levante, quien ahora ejerce como director general en el Tenerife, aprovechó su breve interinidad en el banquillo levantinista para ponerle en el escaparate.

"Yo le veía entrenar y es que tenía el nivel. Hay veces en las que hay que probar, dar oportunidades. Ya era un chico rápido, fibroso, que no tenía miedo para ir hacia arriba y con unas grandes condiciones. Además, era buen chico y trabajador. Reunía demasiadas condiciones como para no confiar en él. Consideramos ponerle de titular en Oviedo porque era oportuno. Tú le veías correr, chocar y competir y no había diferencia con el resto de la plantilla", afirma Miñambres a INFORMACIÓN.

Tan solo cuatro meses después de aquel partido, la Roma pagó un traspaso cercano a los 1.5 millones de euros por hacerse con sus servicios. Buba Sangaré vio con buenos ojos poner rumbo a Italia y seguir su formación allí, ya que por delante tenía otros laterales de nivel como Andrés García (por quien también preguntó el Elche el pasado mercado, por cierto).

"Él es un chico tranquilo que confía en sus posibilidades. Tuve la suerte de conocer a su familia cuando firmó su primer contrato profesional y está muy bien asesorado. Es un chico que tiene la cabeza muy bien amueblada", dice Miñambres sobre cómo vivió el futbolista ilicitano el proceso de su fichaje por la Roma. "Le he seguido durante su periodo allí y fue muchas veces convocado con la primera plantilla, pero no es fácil debutar en un equipo así", añade. En la última temporada y media, el jugador ilicitano ha disputado 26 partidos con el filial romano, anotando dos goles.

"Era rápido, fibroso, buen chico y trabajador; reunía demasiadas condiciones como para no confiar en él" Felipe Miñambres — Exdirector deportivo del Levante

Sobre su fichaje por el Elche, Felipe Miñambres está convencido de que "encontrará su sitio" en el Martínez Valero. "Es un futbolista tiene unas grandes condiciones tanto físicas como técnicas. Tiene todo para triunfar. Espero que le vaya muy bien en el Elche, está en su casa y seguro que le van a cuidar. Con Eder Sarabia y todo su equipo, tendrá un entorno que le ayudará a aprovechar la oportunidad", finaliza Miñambres su análisis sobre las características de Buba.

¿Listo para jugar?

Su encaje en el Elche, con 15 jornadas todavía por disputarse, es toda una incógnita para un jugador de un futuro muy ilusionante pero todavía joven, sin experiencia en Primera División. Tras llegar con molestias físicas y no viajar a Anoeta, podría vivir su primera convocatoria en el Elche-Osasuna de este viernes. Sería una compleja primera prueba, en la que comprobar si el prometedor Buba "vuelve" a casa para aportar desde la inmediatez (como pidió Sarabia)... o si necesita un tiempo para adaptarse que el Elche, en la situación en la que está, no tiene.