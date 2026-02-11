Rafa Mir apura para estar en el Elche-Osasuna

El 'Pichichi' del Elche, Rafa Mir, apura sus opciones para regresar al equipo este viernes (21 horas), cuando el conjunto de Eder Sarabia recibe a Osasuna. El delantero ha completado el inicio del entrenamiento de este miércoles junto a sus compañeros, celebrado en el Martínez Valero y abierto para los medios durante los primeros 15 minutos.

Su presencia no está ni mucho menos confirmada y el club no tomará ningún riesgo en su regreso. Pero sí es un síntoma positivo verle de nuevo ejercitarse con el grupo. Rafa Mir se lesionó en la primera semana del 2026, tras el Villarreal 3-1 Elche. Tuvo una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo que, hasta el momento, ya le ha hecho perderse seis partidos.

Durante estas cinco semanas, el conjunto franjiverde no ha conseguido sobrevivir a la ausencia de su mayor referencia en ataque. El balance es de dos empates y cuatro derrotas, con eliminación copera incluida. 40 días después de caer lesionado, Mir sigue apurando plazos en su recuperación. El jugador tratará de llegar listo para este viernes, sentarse junto a sus compañeros en el banquillo y ser un recurso más para Sarabia de cara al tramo final del partido.

Buba sí, Josan no

Al lesionado de larga duración Héctor Fort, con una luxación anterior en el hombro, se sumará una semana más Josan. El de Crevillente sigue arrastrando molestias musculares y es el único que se ha ejercitado al margen del grupo en la sesión de este miércoles. Mientras sus compañeros realizaban rondos y juegos de activación, el extremo ha hecho carrera continua sobre el césped del Martínez Valero.

Josan descansa este miércoles, tras una de sus carreras. / Áxel Álvarez

Quien sí podría entrar en la convocatoria es el flamante fichaje Buba Sangaré. El lateral derecho ilicitano, cedido por la Roma con opción de compra, ha iniciado el entreno como uno más junto al grupo. El jugador de 18 años y el propio Mir, las dudas para el trascendental Elche-Osasuna de este viernes.